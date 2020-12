Trước người yêu đồng giới, tình sử của An Nguy từng ra sao?

Cách đây khoảng 8 năm về trước, câu chuyện tình yêu của An Nguy và Toàn Shinoda từng là câu chuyện buồn trong lòng người hâm mộ. Hai người cùng đều là du học sinh, cùng sinh năm 1987 và cùng nhau đưa trào lưu vlog vào Việt Nam thời điểm đó. An Nguy và Toàn Shinoda đều là những hot Vlogger đình đám được giới trẻ Việt yêu thích. Khoảng 7/2013, tin đồn hẹn hò của cặp đôi này rộ lên, 5 tháng sau, cả hai bắt đầu chia sẻ nhiều khoảnh khắc ngọt ngào trên mạng xã hội. Và đúng dịp lễ Valentine năm 2014, cặp đôi này chính thức công khai chuyện tình cảm trên báo chí. Tuy nhiên sau đó khoảng 1 năm, Toàn Shinoda bất ngờ qua đời tại nhà riêng. Và được biết, họ đã chia tay nhau trước khi Toàn Shinoda mất 4 tháng. Năm 2018, nữ Vlogger An Nguy bất ngờ thừa nhận chuyện có tình cảm với Kiều Minh Tuấn sau khi cùng hợp tác chung trong một bộ phim điện ảnh. Trong 1 cuộc phỏng vấn, An Nguy và Kiều Minh Tuấn bất ngờ thừa nhận có tình cảm với nhau. Điều đáng nói, thời điểm đó Kiều Minh Tuấn và Cát Phượng đã có thông tin đính hôn. Vụ việc khiến cả An Nguy và Kiều Minh Tuấn bị tẩy chay, bộ phim ra rạp cũng không nhận được sự ủng hộ của khán giả. Sau sự việc, An Nguy trở về Mỹ, rút khỏi showbiz còn Kiều Minh Tuấn lại quay về với Cát Phượng. Kiều Minh Tuấn đã cùng Cát Phượng lên tiếng giải thích rõ mọi ồn ào. Nam diễn viên cũng gửi lời xin lỗi tới khán giả vì để cảm xúc ảnh hưởng đến bộ phim và nhiều người khác. Chuyện tình đồng giới của An Nguy và Alex (tên thật là Anh Nguyễn) bắt đầu rộ lên sau chuyện tình với Toàn Shinoda. Cả hai quen biết nhau khi cô nàng sinh năm 1987 sinh sống tại Mỹ. Năm 2018, sau khi vướng ồn ào yêu Kiều Minh Tuấn, nhiều nguồn tin cho rằng cô và người yêu đồng giới đã kết hôn tại Mỹ. Tuy nhiên, ngay thời điểm đó, Alex đã hủy kết bạn với An Nguy trên Facebook và trở về Mỹ. Sau khi An Nguy trở về Mỹ, mối quan hệ của cô với Alexandra Nguyễn mới được hàn gắn trở lại. Tuy nhiên lúc này cặp đôi dè dặt hơn trong việc chia sẻ những hình ảnh tình cảm cho tới khi thông báo mang thai của An Nguy mới đây. Trải qua nhiều sóng gió tình cảm, người hâm mộ vui mừng vì An Nguy cuối cùng cũng tìm được hạnh phúc đích thực cho riêng mình. Ảnh: Tổng hợp Internet Mời quý độc giả đón xem thêm video: An Nguy tái xuất khác lạ sau thời gian "ở ẩn" - Nguồn: SaoStar

