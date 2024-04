Danh tính Á hậu được Văn Toàn tặng áo "cú ngã để đời"

Mới đây, dân mạng tóm dính tiền vệ Nguyễn Văn Toàn tương tác thoải mái với á hậu Huyền My trong bài đăng mới nhất của cô nàng. Theo đó Huyền My khoe ảnh đi ăn cưới, nàng á hậu trang điểm nhẹ nhàng cực xinh đẹp nhưng dưới bình luận lại bị cậu bạn Văn Toàn "dìm" không thương tiếc: "Già mà trẩu", Văn Toàn viết. Bình luận của Văn Toàn có phần cục súc nhưng đáp lại Huyền My cũng không kém cạnh. Bởi cả hai có mối quan hệ rất thân thiết từ lâu nên thường thoải mái trò chuyện. Gần nhất, Huyền My cũng là "bông hậu" duy nhất góp mặt trong tiệc sinh nhật của tiền vệ sinh năm 1996. Sau bữa tiệc, á hậu cũng đăng tải ảnh và lời chúc đến cầu thủ quê Hải Dương đón tuổi 27. Trước đó, Huyền My - một trong những bông hậu mê bóng đá nhất Vbiz, sở hữu ngay chiếc áo "cú ngã thần sầu" của Văn Toàn. Đáng chú ý đây là sản phẩm được chính tay nam cầu thủ tặng nàng á hậu. Thời gian gần đây, Huyền My xuất hiện với vai trò MC Thể thao và ngay lập tức ghi dấu ấn bằng những hiểu biết và nhan sắc. Sau khi giành giải Á hậu 2 Hoa hậu Việt Nam 2014, Huyền My trở thành cái tên được công chúng yêu mến bởi nhan sắc xinh đẹp, luôn biết cách giữ hình ảnh, nói không với scandal và nỗ lực học hỏi, hoàn thiện bản thân. Hoạt động showbiz với nhiều vai trò nhưng Huyền My có niềm đam mê đặc biệt với nghề MC và từng dẫn dắt nhiều sự kiện lớn, chương trình bình luận thể thao. Hồi tháng 8/2021, Huyền My chính thức trở thành BTV, MC của một kênh truyền hình chuyên về thể thao và nhận được nhiều ủng hộ của khán giả.

