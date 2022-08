Tình cũ Quang Hải lộ chuyện có bầu với chồng diễn viên nổi tiếng

Sau tiệc báo hỷ ở Nghệ An, để chuẩn bị cho hôn lễ lần 2 sẽ diễn ra tại TP HCM, bạn gái cũ Quang Hải - Huyền My và chồng diễn viên hài Anh Tú đã cất công lên Đà Lạt chụp ảnh cưới. Bạn gái cũ Quang Hải và chồng diễn viên đã có những shoot hình cực đẹp từ cổ điển tới hiện đại tại thành phố mộng mơ. Trên trang cá nhân mới đây, "cô chủ tiệm nail" Huyền My tiếp tục show loạt hình cưới đẹp long lanh bên anh xã. Thế nhưng, tâm điểm chú ý lại là cách viết caption. "Ba là cây nến vàng...", cô viết. Đến đây, cư dân mạng đồn rằng phải chăng cả 2 đã có tin vui bởi bài hát này thường dành cho các gia đình có con nhỏ. Tuy nhiên tất cả chỉ là lời đồn đoán của cư dân mạng, cặp đôi chưa lên tiếng thông báo chính thức. Thời gian qua, thông tin Huyền My - bạn gái cũ Quang Hải hẹn hò và kết hôn với nam diễn viên Anh Tú đã nhận về sự quan tâm lớn. Trên trang cá nhân, cả 2 liên tục dành cho nhau những cử chỉ ngọt ngào, thậm chí là khóa môi đối phương vô cùng thân mật. Tháng 5 vừa qua, cặp đôi đã tổ chức lễ ăn hỏi và tiệc báo hỷ tại quê nhà cô dâu ở Nghệ An. Ngày vui của họ có nhiều khách mời nổi tiếng như Quang Trung, BB Trần, Hải Triều,... Trong một tâm sự trước đó, Anh Tú cũng tiết lộ lý do chọn việc kết hôn ở thời điểm này vì cả hai đều mong muốn sự ổn định. Từ sự ổn định về tình cảm dẫn đến việc ổn định trong hôn nhân và xa hơn là ổn định cuộc sống. Bản thân anh chàng cảm nhận đủ sự trải nghiệm về mặt tình cảm để lựa chọn cho mình một bến đỗ chắc chắn. Anh Tú là người từng đạt Quán quân chương trình Cười Xuyên Việt 2016. Bước ra từ một gameshow có tiếng, Anh Tú đã nhận được nhiều lời mời đóng phim, MV, làm người mẫu ảnh,... Trước đó, Huyền My nổi tiếng khi xuất hiện thông tin làm bạn gái của ngôi sao Quang Hải của ĐTQG Việt Nam. Tin đồn Quang Hải và Huyền My hẹn hò nổ ra sau khi nam cầu thủ chia tay mối tình 3 năm với Nhật Lê. Ảnh: FBNV

