Dàn hot girl An ninh khiến cánh mày râu phải trầm trồ là ai?

Nguyễn Thị Khánh Trâm (SN 1998) là sinh viên năm cuối khoa Công nghệ và An ninh thông tin, Học viện An ninh Nhân dân. Trâm là một trong số học viên tốt nghiệp loại giỏi toàn khóa 2016-2020 với điểm trung bình học tập đạt mức 3.3/4. Ngoài việc học tập, nữ sinh An ninh này còn hăng hái tham gia các hoạt động của liên chi đoàn, phong trào văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao,... Được biết ngoài giờ học trên lớp Trâm còn nhận dạy thêm các lớp gia sư Toán để thỏa mãn niềm đam mê đứng lớp của bản thân. Nhắc đến những "bóng hồng" Học viện An ninh không thể quên được cô bạn Nguyễn Trần Linh Chi đang đang là sinh viên năm cuối. Bên cạnh việc sở hữu vẻ đẹp tựa như các hot girl, cô nàng còn được biết đến là một trong những cầu thủ đáng gờm trên sân cỏ. Nữ sinh này từng giành giải nhất cuộc thi Hoa khôi sân cỏ C500 năm 2017. Linh Chi còn khiến nhiều người phải ngưỡng mộ khi thành thạo cả hai ngoại ngữ bao gồm tiếng Anh và tiếng Trung. Cô bạn thi vào trường Học viên An ninh vì ước mơ làm công an. Linh Chi đặt mục tiêu tốt nghiệp với một tấm bằng loại giỏi. Hà Diệu Linh - sinh viên năm 4 chuyên ngành Trinh sát Bảo vệ an ninh xã hội của Học viện An ninh cũng là cái tên nổi tiếng cộng đồng mạng. Cô nàng từng gây tiếng vang khi đạt danh hiệu thủ khoa khối C trong kỳ thi THPT Quốc gia năm 2016. Bước lên giảng đường đại học, Linh vẫn giữ vững phong độ khi luôn nằm trong top đầu các học viên khá, giỏi của Học viện An ninh. Bên cạnh đó, nữ sinh còn sở hữu hàng loạt giấy khen của Cục trưởng Cục Đào tạo về cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua học tập - rèn luyện tốt giai đoạn 2017-2019, giấy khen của Hội Phụ Nữ Tổng cục Chính trị CAND năm 2017;... Diệu Linh cho biết thời gian tới sẽ tập trung hoàn thiện khóa luận để tốt nghiệp. Sau đó cô gái sẽ về công tác tại đơn vị được học viện phân công.

