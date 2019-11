Vẻ ngoài trong trẻo như sớm mai, nữ sinh trường Ngoại thương gây sốt mạng

Những ngày gần đây, tấm ảnh mặc áo dài trong trẻo của một cô nữ sinh trường Ngoại thương hiện ngập tràn trên Facebook. Cô gái có gương mặt xinh xắn, dịu dàng và đặc biệt là nụ cười tươi dễ mến. Ngay lập tức, danh tính của cô bạn này đã được tìm ra. Cô là Nguyễn Linh An (SN 2000) hiện đang là sinh viên năm 2 ngành Luật thương mại quốc tế, trường Đại học Ngoại thương. Không chỉ sở hữu vẻ ngoài xinh đẹp đúng kiểu nữ sinh trong sáng, Linh An đúng chuẩn "con nhà người ta" khi có thành tích học tập khủng. Cô bạn 12 năm liền là học sinh giỏi tại trường THPT chuyên Nguyễn Huệ. Có vẻ ngoài xinh đẹp nhưng Linh An cho biết, cô không khoái làm mẫu mà chỉ thích làm nháy. "Mình đam mê chụp ảnh từ hồi còn nhỏ xíu nhưng chỉ được mượn điện thoại của bố mẹ để chụp. Sau dần đến năm lớp 9, bố hứa là sẽ mua cho mình máy ảnh nếu thi đỗ trường chuyên. Mình đã cố gắng học hành thật chăm chỉ để đạt được mục tiêu và sở hữu một chiếc máy ảnh riêng" - cô bạn hot girl chia sẻ. Năm 1 đại học, Linh An đã cùng bạn mở một studio riêng: "Đến hiện tại, bọn mình vẫn duy trì và chụp cho khá nhiều bạn, thậm chí chụp cho cả sự kiện lớn của các câu lạc bộ trong trường". Đam mê nhiếp ảnh nhưng Linh An vẫn đặt việc học tập lên hàng đầu. Cô nàng cũng tham gia câu lạc bộ nhảy của trường Đại học Ngoại thương để làm quen với các bạn cùng trường.Hot girl Ngoại thương chia sẻ cô muốn thử sức với thật nhiều điều mới mẻ, sống hết mình với đam mê để sau này không phải nuối tiếc. Với ngoại hình xinh đẹp, ăn hình, Linh An nhận được khá nhiều lời mời làm mẫu tuy nhiên cô nàng đều từ chối. "Nàng thơ" mong muốn mọi người nhớ đến và nhìn nhận cô như một nhiếp ảnh gia, một người có đam mê nghiêm túc và theo đuổi nhiếp ảnh hết mình chứ không phải một cô gái có nhan sắc đơn thuần.

