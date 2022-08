Công khai yêu Văn Hậu, Doãn Hải My làm điều này với trai lạ

Tối 15/8, Đoàn Văn Hậu đăng nhiều hình ảnh thân mật cùng Doãn Hải My trên trang cá nhân. Cả 2 chính thức công khai sau 2 năm hẹn hò. Kể từ sau khi công khai, cả hai cũng thoải mái nhắc đến đối phương trên mạng xã hội hơn. Doãn Hải My đã chia sẻ hình ảnh tình tứ bên cạnh Đoàn Văn Hậu.Người đẹp đã không ngần ngại đăng ảnh tặng bánh kem cho bạn trai và chúc mừng sinh nhật muộn. Cả hai ôm nhau và tạo dáng vô cùng hạnh phúc khiến netizen không khỏi thích thú. Tuy nhiên, nhiều người đã nhanh chóng phát hiện ra trong khi vừa đăng ảnh cùng bạn trai thì Doãn Hải My đã nhanh chóng ấn "like" bài đăng của chàng trai khác. Đó không phải ai khác chính là nam thần Cha Eun Woo của nhóm ASTRO. Ảnh: Chụp màn hình Trong bài đăng mới nhất, nam thần Kpop đăng ảnh cởi trần trên biển, khoe bờ vai rộng, có lẽ đó là lý do mà Doãn Hải My phải ấn "like" ngay lập tức. Dù có bạn trai đẹp trai, cao ráo nhưng cô nàng vẫn "u mê không lối thoát" với những nam nghệ sĩ xứ Kim Chi. Theo tìm hiểu Doãn Hải My quen Văn Hậu thông qua người thân trong gia đình. Chàng cầu thủ từng đến cổ vũ cho Doãn Hải My tại đêm chung kết cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2020. Sau đó, cặp đôi cũng nhiều lần bị "soi" đăng ảnh tại cùng một địa điểm. Bị chú ý về chuyện tình cảm nhưng cả hai chưa từng xác nhận hay phản hồi. Doãn Hải My, sinh năm 2001 ở Hà Nội, cao 1,67 m, số đo ba vòng 78-56-89 cm. Doãn Hải My giành giải "Người đẹp tài năng" và lọt top 10 Hoa hậu Việt Nam 2020. Cô hiện là sinh viên năm cuối Đại học Luật Hà Nội, giỏi tiếng Anh và có năng khiếu đàn piano, hát. Ngoài ra, cô làm mẫu thời trang và kinh doanh cửa hàng mỹ phẩm. Ảnh: FBNV Mời độc giả xem video: Cuộc Sống Các Ái Nữ thuộc Thế Hệ RICH KID VIỆT NAM Khiến Dân Tình Choáng Ngợp - Nguồn: Yan News

