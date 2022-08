Bạn gái Đoàn Văn Hậu khoe vòng eo 55 cm ngắm mà mê

Mới đây, người đẹp Doãn Hải My - top 10 Hoa hậu Việt Nam 2020 - chia sẻ trên story Instagram loạt khoảnh khắc diện crop top cùng váy ngắn, khoe vòng eo con kiến "thắt nút cổ chai". Trong loạt ảnh, vóc dáng cao ráo, đôi chân dài cùng vòng eo siêu nhỏ của bạn gái Đoàn Văn Hậu chắc hẳn sẽ phải khiến nhiều người bất ngờ. Trước đó, Doãn Hải My từng bị nghi chỉnh ảnh, bóp eo quá đà để có đường cong chữ S như vậy. Tuy nhiên, bạn gái Đoàn Văn Hậu đã đăng tải hình ảnh đời thường để đính chính tin đồn. Người đẹp 21 tuổi cho hay, đến mẹ ruột cô cũng phải hoang mang, hiểu lầm vì vòng eo của con gái. "Em phải đính chính lại ngay vì em không có bóp ảnh. Eo con 55, chỉnh nữa thì ghê lắm trời!", Doãn Hải My viết. Doãn Hải My cũng bày tỏ, để có được vóc dáng này, cô không tập tành gì nhiều mà chủ yếu là do cơ địa. Hiện Doãn Hải My vẫn tích cực tăng cân để có vóc dáng săn chắc, khỏe khoắn hơn. Doãn Hải My được khán giả biết tới khi tham gia cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2020. Gái xinh lọt top 10 chung cuộc và chiến thắng danh hiệu "Người đẹp Tài năng". Doãn Hải My sở hữu chiều cao 1m67 cùng số đo 3 vòng 78-55-89 cm. Ngoài ra, cô còn có profile ấn tượng khi đạt danh hiệu học sinh giỏi 12 năm liền, là thủ khoa Văn 3 năm cấp ba, đạt IELTS 7.0. Đồng thời, Doãn Hải My có nhiều tài lẻ như hát, vẽ, múa và chơi piano chuyên nghiệp từ nhỏ.

Mới đây, người đẹp Doãn Hải My - top 10 Hoa hậu Việt Nam 2020 - chia sẻ trên story Instagram loạt khoảnh khắc diện crop top cùng váy ngắn, khoe vòng eo con kiến "thắt nút cổ chai". Trong loạt ảnh, vóc dáng cao ráo, đôi chân dài cùng vòng eo siêu nhỏ của bạn gái Đoàn Văn Hậu chắc hẳn sẽ phải khiến nhiều người bất ngờ. Trước đó, Doãn Hải My từng bị nghi chỉnh ảnh, bóp eo quá đà để có đường cong chữ S như vậy. Tuy nhiên, bạn gái Đoàn Văn Hậu đã đăng tải hình ảnh đời thường để đính chính tin đồn. Người đẹp 21 tuổi cho hay, đến mẹ ruột cô cũng phải hoang mang, hiểu lầm vì vòng eo của con gái. "Em phải đính chính lại ngay vì em không có bóp ảnh. Eo con 55, chỉnh nữa thì ghê lắm trời!", Doãn Hải My viết. Doãn Hải My cũng bày tỏ, để có được vóc dáng này, cô không tập tành gì nhiều mà chủ yếu là do cơ địa. Hiện Doãn Hải My vẫn tích cực tăng cân để có vóc dáng săn chắc, khỏe khoắn hơn. Doãn Hải My được khán giả biết tới khi tham gia cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2020. Gái xinh lọt top 10 chung cuộc và chiến thắng danh hiệu "Người đẹp Tài năng". Doãn Hải My sở hữu chiều cao 1m67 cùng số đo 3 vòng 78-55-89 cm. Ngoài ra, cô còn có profile ấn tượng khi đạt danh hiệu học sinh giỏi 12 năm liền, là thủ khoa Văn 3 năm cấp ba, đạt IELTS 7.0. Đồng thời, Doãn Hải My có nhiều tài lẻ như hát, vẽ, múa và chơi piano chuyên nghiệp từ nhỏ.