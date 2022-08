Lộ mối quan hệ hiện tại Đoàn Văn Hậu và bạn gái tin đồn

Thời gian quan Đoàn Văn Hậu và Doãn Hải My liên tục để lộ bằng chứng hẹn hò. Ngoài việc liên tục xuất hiện cùng nhau trong đám cưới các cầu thủ nổi tiếng, đôi trẻ còn lộ ảnh tình tứ bên nửa kia. Ngoài việc liên tục xuất hiện cùng nhau trong đám cưới các cầu thủ nổi tiếng, Đoàn Văn Hậu và Doãn Hải My còn lộ ảnh tình tứ bên nửa kia. Trước những hint khó chối cãi nhưng người trong cuộc không đưa ra bất cứ phản hồi nào. Mới đây, bà xã Hồ Tấn Tài - tên Hiếu Phạm bất ngờ hé lộ về mối quan hệ hiện tại của bạn gái tin đồn Đoàn Văn Hậu và anh chàng. Trên trang cá nhân, Hiếu Phạm viết: "Chuyện hôm qua giờ mới kể, 4 anh chồng, 4 cô vợ". Kèm theo đó là 4 cặp đôi gồm Trần Đình Trọng và Trang Heo, Đoàn Văn Hậu - Doãn Hải My, Hồ Tấn Tài - Hiếu Phạm, Hà Đức Chinh - Mai Hà Trang. Qua chia sẻ của Hiếu Phạm, mối quan hệ của Văn Hậu và Top 10 Hoa Hậu Việt Nam vô cùng mặn nồng. Đặc biệt, việc Hiếu Phạm dùng từ 4 cặp vợ chồng khiến dân mạng đồn đoán phải chăng Văn Hậu và Hải My cũng chuẩn bị về chung một nhà. Nghi vấn trênc của netizen không phải không có căn cứ khi mà trước đó ít lâu, gia đình Hải My bị soi bằng chứng đi du lịch chung cùng gia đình Văn Hậu. Cụ thể trên trang cá nhân, Hải My đã khoe loạt hình ảnh khi đi nghỉ mát cùng gia đình. Vừa hay lúc này các thánh soi cũng tìm ra bức ảnh Văn Hậu cùng người thân từng check-in trên chiếc thuyền có bối cảnh tương tự. Đến đây, netizen cho rằng tình cảm đôi cầu thủ và người đẹp đã thân mật đến mức bố mẹ 2 bên cũng gặp mặt nhau luôn rồi.

