Cô gái rơi tiền giữa đường, bất lực nhìn đám đông xúm vào hôi của rồi đi mất

Những ngày qua, tại Hà Nội mưa gió, rét lạnh, di chuyển trên đường rất khó khăn bởi gió to, đường lại đông đúc. Cầm chắc tay lái đã khó, ấy vậy mà cô gái trong một clip mới đây còn làm rơi tiền rồi bị một nhóm người xúm vào hôi của khiến cộng đồng mạng phẫn nộ.

Cụ thể, khi đang lưu thông trên đường, một cô gái mặc áo mưa làm rơi tiền. Ngay sau đó, một số tài xế xe ôm lao vào nhặt tiền rồi đi mất mặc cô gái này xin trả lại.

Chỉ vài giây ngắn ngủi, một nhóm tài xế đã lao ra hôi của.

Tài xế ô tô, người có camera hành trình ghi lại toàn bộ sự việc kể lại: "2 bác xe ôm hôi tiền rơi trên đường, mặc kệ cho cô gái van xin.

Sự việc xảy ra vào sáng nay (1/11) trên đường Cầu Giấy. Một cô gái bắt xe ôm công nghệ khi đang lưu thông trên đường Cầu Giấy hướng đi Hồ Tùng Mậu, do gió to đã sơ ý đánh rơi tiền xuống đường. Do chưa kịp dừng để nhặt thì cùng lúc đó 2 bác xe ôm bên đường lao ra nhặt dưới sự can ngăn xin trả lại của cô gái".

Mặc cô gái van xin, nhóm đàn ông đút tiền vào túi rồi đi mất.

Bất lực trước hành động của những người đàn ông xe ôm, cô gái chỉ biết ngẩn ngơ đứng nhìn rồi nhặt nốt số tiền còn lại đang vương vãi trên đường.