Mổ xẻ nguyên nhân T-90 Ấn Độ nổ nòng khiến một lính chết tại chỗ

Theo thông tin mới nhất được truyền thông Ấn Độ đăng tải, một xe tăng T-90 của quân đội nước này đã bị nổ nòng trong quá trình huấn luyện với đạn thật. Nguồn ảnh: QQ. Vụ việc khiến một binh lính thuộc tổ lái thiệt mạng tại chỗ. Theo thông tin cụ thể được báo chí Ấn Độ cho biết, viên đạn pháo của xe tăng T-90 đã phát nổ ngay trong nòng súng, sức ép, sức nóng của vụ nổ đã đi theo nòng súng bay ngược vào trong tháp pháo. Nguồn ảnh: QQ. Các chuyên gia tăng thiết giáp của Ấn Độ cho biết, nhiều khả năng nòng pháo không được vệ sinh cẩn thận đã dẫn tới thảm họa này. Nguồn ảnh: QQ. Bãi tập Mahajan được đặt tại sa mạc cát, vậy nên rất có thể cát đã chui vào bên trong nòng pháo và không được vệ sinh cẩn thận trước khi tập luyện. Nguồn ảnh: QQ. Chưa rõ, chiếc xe tăng chủ lực T-90 gặp tai nạn trong vụ việc là phiên bản T-90 do Nga cung cấp cho Ấn Độ hay là phiên bản xe tăng Ấn Độ tự sản xuất. Thông thường, các phiên bản T-90 do Ấn Độ tự sản xuất sẽ có tỷ lệ lỗi và hỏng hóc cao hơn so với "hàng Nga". Nguồn ảnh: QQ. Trong thời gian gần đây, một loạt các vụ nổ nòng pháo có liên quan tới xe tăng T-90 do Ấn Độ tự sản xuất đã làm dấy lên những lo ngại về chất lược của loại vũ khí này khi được Ấn Độ tự sản xuất trong nước. Nguồn ảnh: QQ. Một điều khá bất ngờ mà ít ai biết đến đó là Ấn Độ dù không phải là quốc gia phát minh ra xe tăng T-90 nhưng hiện tại lại đang là quốc gia sở hữu nhiều xe tăng T-90 nhất thế giới. Nguồn ảnh: QQ. Trong khi đó, Nga - quốc gia sản sinh ra xe tăng T-90 thực tế lại chỉ sử dụng loại xe tăng này với số lượng rất ít mà dựa vào dòng xe tăng T-72 là chủ yếu. Nguồn ảnh: Xinhuanet. Hiện tại, trong biên chế của Quân đội Nga đang có 350 xe tăng T-90 trực chiến, 200 chiếc khác dự bị - bằng một nửa so với số lượng xe tăng T-90 hiện đang được Ấn Độ sử dụng trong lực lượng. Nguồn ảnh: QQ. Mời độc giả xem Video: Xe tăng T-90MS hoạt động ở Kuwait.

