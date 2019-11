Chuyển nhượng bóng đá mới nhất: MU săn sao mai AS Roma

Chuyển nhượng bóng đá mới nhất từ Thu Sun, sau 14 năm xa quê hương, Javier Mascherano quyết định về Argentina sau khi đạt được thỏa thuận gia nhập CLB Estudiantes de La Plata. Chuyển nhượng bóng đá tờ Ariquipe đăng tải, Stade Rennais đồng ý để Camavinga ra đi nếu có bất kỳ CLB nào chồng lên bàn đàm phán 50 triệu euro.Chuyển nhượng cầu thủ từ Gazzetta dello Sport, Manchester City cũng vừa mới gia nhập cuộc đua cạnh tranh chữ ký của Tonali sau khi chủ tịch Brescia định giá 300 triệu euro. Tương lai Pogba luôn thu hút sự chú ý của giới truyền thông. Sau mùa hè ồn ào, ngôi sao người Pháp tiếp tục náo loạn MU vì vấn đề đi hay ở. Mới đây, The COPE tiếp tục mang tin tức bất ngờ về tương lai bom tấn 89 triệu bảng. Theo đó, Pogba được cho biết đã sớm hồi phục chấn thương nhưng ngôi sao 26 tuổi không hề có ý định trở lại thi đấu cho MU. Theo Diario de Valladolid, Man Utd đang cạnh tranh quyết liệt với Southampton, Everton và Norwich trong thương vụ chiêu mộ Mohammed Salisu từ Real Valladolid trong kỳ chuyển nhượng tháng 1/2020. Arsenal đã liên hệ với HLV Max Allegri, và chờ đợi câu trả lời của nhà cầm quân người Italia, trước khi có quyết định chính thức về tương lai Unai Emery. Sự kiên nhẫn của Arsenal với Unai Emery đã đi đến giới hạn cuối, sau khi hòa Southampton 2-2 trên sân nhà. Theo nguồn tin từ tờ Football Insider, Mourinho đang để mắt đến trung vệ thuộc biên chế Bournemouth, Nathan Ake. Trung vệ người Hà Lan là mẫu hậu vệ khá toàn diện, anh hoàn toàn có thể chơi ở cả vị trí trung vệ lẫn hậu vệ cánh trái. Hiện tại, Ake đang có những màn trình diễn khá ổn định tại Premier League. Theo nguồn tin từ tờ The Sun, Arsenal dự định sẽ chiêu mộ chiêu mộ ngôi sao 17 tuổi thuộc biên chế Flamengo, Reinier Jesus để lấp đầy khoảng trống mà Pierre-Emerick Aubameyang để lại. Nguồn tin từ Il Messaggero cho biết, "Man Đỏ" sẵn sàng gửi đề nghị lên tới 52 triệu bảng để thuyết phục AS Roma nhượng lại tiền vệ Nicolo Zaniolo. Express Sport đưa tin, M.U đang hướng đến kỳ chuyển nhượng mùa Đông ồn ào nhất sau nhiều năm, với một trong các mục tiêu quan trọng Moussa Dembele. M.U đã theo đuổi Dembele từ khá lâu, và màn trình diễn của anh với Lyon càng thuyết phục HLV Solskjaer. Clip Nicolo Zaniolo Is Just Brilliant! - Skills & Goals - Nguồn: Youtube

