Chuyển nhượng bóng đá mới nhất: Juventus làm điều điên rồ với Pogba

Chuyển nhượng bóng đá mới nhất từ ESPN cho biết, Tottenham đã lên kế hoạch chiêu mộ Giám đốc thể thao Luis Campos - người cũng là mục tiêu của MU. Chuyển nhượng bóng đá từ The Sun, Cris Ronaldo đang cân nhắc chuyển tới LA Galaxy hoặc trở về đội bóng cũ Sporting Lisbon. Chuyển nhượng cầu thủ từ AS và The Independent cho biết, Mourinho đang thúc giục ban lãnh đạo chiêu mộ Gareth Bale, trung vệ Ruben Dias, tiền vệ Bruno Fernandes và Nemanja Matic - người đang thất sủng tại M.U và tìm kiếm cơ hội ra đi vào tháng Giêng tới đây. Theo Il Messaggero, từ lâu, Zaniolo đã lọt vào tầm ngắm của MU. Và giờ đây, khi Roma đang rất muốn mua đứt Chris Smalling - người đang chơi cực tốt khi được cho mượn ở câu lạc bộ - Quỷ đỏ sẽ thuận lợi hơn trong việc đàm phán hỏi mua Zaniolo. Theo El Desmarque, Tottenham và Real Madrid đang có những thoả thuận hoán đổi cho trường hợp của Harry Kane. Cụ thể, phía "gà trống" yêu cầu mức phí 120 triệu euro + Karim Benzema để đưa tiền đạo số 1 Harry Kane rời London theo chiều ngược lại. Theo cách tính này, Tottenham đánh giá chân sút 1993 có mức phí lên đến 200 triệu euro. Theo Daily Mail, Maddison vẫn đang chần chừ trong việc ký mới, và có thể đợi cho đến cuối mùa giải trước khi ra quyết định dứt khoát. Đây cũng là cơ hội lớn để Man Utd đàm phán với 'nhạc trưởng trong mơ' của mình. Theo SPORT, Pierre-Emerick Aubameyang, tiền đạo số 1 của Arsenal đang trì hoãn việc đàm phán gia hạn hợp đồng mới để "chờ" Barcelona. Ngôi sao người Gabon được dự đoán là mong muốn cập bến Camp Nou, như một phần kế hoạch thay Luis Suarez trong tương lai. Theo tiết lộ từ ESPN FC, Man United đang cân nhắc đến tiền đạo của AS Roma, Edin Dzeko, trong bối cảnh đội bóng cần bổ sung một cái tên "già dặn" trên hàng công. Theo Corriere della Sera, Juventus và Inter Milan đang lên kế hoạch chiêu mộ Chris Smalling, cầu thủ đang chơi rất hay trong màu áo AS Roma theo hợp đồng cho mượn từ Man Utd. Được biết, “Quỷ đỏ” sẵn sàng bán đứt trung vệ này cho bất kỳ đội bóng nào nếu nhận được 18 triệu bảng. Theo Tuttosport, Juventus sẵn sàng gán Mandzukic và Emre Can, cộng thêm một khoản tiền không nhỏ vào bất cứ đề nghị chuyển nhượng nào đối với Paul Pogba mà họ đưa ra. Đội bóng Italy vẫn duy trì mối quan tâm với Pogba và muốn mua lại tiền vệ 26 tuổi người Pháp. Chính Pogba cũng đã công khai bày tỏ mong muốn rời M.U một lần nữa nhưng Quỷ Đỏ vẫn cố giữ anh ở lại.

