Chuyển nhượng bóng đá mới nhất: Bale chốt ngày rời Real

Chuyển nhượng bóng đá mới nhất từ Sky Sports vừa tuyên bố danh tính của người đang ở gần với Tottenham nhất, và đó là Jose Mourinho - cựu thuyền trưởng MU. Chuyển nhượng bóng đá từ El Desmarque, phía Real muốn dùng Modric như một phần của điều khoản thỏa thuận để trao đổi lấy tiền vệ Eriksen vào tháng Giêng tới đây.Chuyển nhượng cầu thủ từ Bleacher Report, ít ai biết rằng Fati từng nhận được một lời đề nghị của West Ham và quyết định chuyển đến London để có thể được ra sân thi đấu nhiều hơn. Theo El Chiringuito tiết lộ tin tức chấn động, Griezmann cũng tính tới việc sẽ rời Barcelona nếu không thể tìm lại phong độ cũng như khẳng định tên tuổi trong màu áo đoàn quân Catalan. Nguồn tin từ Daily Star cho biết, MU đã có động thái tiếp cận tiền đạo mới 19 tuổi Danny Loader, cầu thủ thuộc biên chế Reading. Nguồn tin từ BILD tiết lộ, Larsen đang muốn rời Dortmund. Lúc này, tài năng trẻ này đang lọt vào tầm ngắm của Stuttgart, câu lạc bộ từng sở hữu Larsen theo dạng cho mượn ở mùa giải 2017/18. Nguồn tin từ Tây Ban Nha cho biết tiền đạo Gareth Bale đã chán ngấy cuộc sống tại Real Madrid và sẽ rời khỏi đây trong kỳ chuyển nhượng mùa Đông. Josep Maria Orobitg - người đại diện của Pep Guardiola khẳng định, chiến lược gia này vẫn hạnh phúc ở Man City. Nhiều nguồn tin cho rằng BLĐ "nửa xanh thành Manchester" chưa muốn gia hạn hợp đồng (hợp đồng cũ còn thời hạn tới năm 2021), thậm chí Pep cũng cân nhắc ra đi nếu Man City bị Liverpool vượt mặt ở cuộc đua vô địch Premier League 2019/20. Kylian Mbappe được liên kết gia nhập Liverpool vào mùa hè tới đây, như một phần trong thỏa thuận của nhà tài trợ áo đấu mới – Nike với Quỷ đỏ vùng Merseyside. Và những phát biểu của tiền đạo tuyển Pháp được ESPN làm nóng trở lại. Hóa ra, Mbappe kết Liverpool và HLV Jurgen Klopp từ lâu. Trang Metro UK trích dẫn tin tức từ Goal.com rằng đội bóng của huấn luyện viên Ole Gunnar Solskjaer tỏ ra vô cùng tự tin sẽ chiêu mộ thành công cặp đôi tấn công Jadon Sancho (Borussia Dortmund) và Erling Braut Haaland (RB Salzburg) ngay ở phiên chợ mùa Đông sắp tới, với mức giá tổng cộng 185 triệu bảng. Clip Gareth Bale - 20 Crazy Fast Runs/Sprints Will Make You Say WOW - Nguồn: Youtube

