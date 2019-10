Chuyển nhượng bóng đá mới nhất: MU bỏ sao Bayern vì lý do này

Chuyển nhượng bóng đá mới nhất từ Marca, Real Madrid đã tìm được ứng cử viên thay thế Bale đó là Serge Gnabry, tiền đạo thuộc biên chế Bayern Munich. Chuyển nhượng bóng đá từ The Sun, Leicester sẵn sàng cung cấp cho ngôi sao người Anh - Chilwell một bản hợp đồng mới trị giá 25 triệu bảng để tránh sự dòm ngó của MU.Chuyển nhượng cầu thủ từ The Athletic tuyên bố rằng, MU nhiều lần thảo luận về khả năng chiêu mộ Felix, nhưng lý do lớn nhất khiến họ rút lui khỏi thương vụ là sự lo ngại vấn đề thể chất của cầu thủ người Bồ Đào Nha sẽ khiến anh khó hòa nhập với môi trường bóng đá giàu thể chất như Premier League. Theo nguồn tin từ Daily Mail, HLV Max Allegri bắt đầu học tiếng Anh và dự định mang theo hai cậu học trò cũ sang MU. . Các nhân tố được nhắc đến bao gồm tiền đạo Mario Mandzukic và tiền vệ Emre Can. Theo Sportsmole, Man City đang cân nhắc chiêu mộ Samuel Umtiti của Barcelona cũng như Nacho của Real Madrid ngay tháng 1 tới. Dù HLV Pep Guardiola từng thừa nhận không mua thêm người ở "phiên chợ đông", nhưng tình hình hiện tại khiến ông không thể làm ngơ. Theo Sportsmole, PSG đã "bật đèn xanh", sẵn sàng để Julian Draxler gia nhập Real Madrid trong kỳ chuyển nhượng tới. Nhà đương kim vô địch nước Pháp yêu cầu mức phí 25 triệu bảng cho thương vụ này sớm hoàn tất. Theo nguồn tin từ Record, một CLB tại La Liga, Real Betis đang ngỏ ý muốn chiêu mộ Alena của Barca để khỏa lấp khoảng trống mà tiền vệ William Carvalho bỏ lại do chấn thương. Theo Calcio Mercato, AC Milan nhắm đến Diego Costa, "quái thú" hàng công của Atletico Madrid cho công cuộc thanh lọc lực lượng và cải tổ đội hình trong thời gian tới. Tiền đạo người Tây Ban Nha đã 31 tuổi nhưng kinh nghiệm chinh chiến đỉnh cao là vốn quý khiến đại diện nước Ý thèm khát. MU thông báo Boateng có xu hướng mờ nhạt dần sau 70 phút trong các trận đấu, dẫn đến việc suy giảm các cú tắc bóng, đánh chặn và thống kê di chuyển. Trên cơ sở này, họ đã chọn không bổ sung Boateng vào đội hình. Cuối cùng, người thiệt thòi nhất chính là Mourinho vì chẳng có một trung vệ nào đến để cứu rỗi đội hình á quân nước Anh sau đó. Theo Fichajes.net, Real Madrid đã sẵn sàng mang Samuel Chukwueze, tài năng 20 tuổi về thay Gareth Bale. Cầu thủ người Nigeria cho thấy tiềm năng phát triển rất lớn và nhanh chóng trở thành trụ cột của Villarreal.

