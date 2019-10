Chuyển nhượng bóng đá mới nhất: MU sang Pháp săn tiền đạo

Chuyển nhượng bóng đá mới nhất từ BBC Sport, Arsenal đã tiến rất gần tới chữ ký của bộ đôi siêu sao Antoine Griezmann va Virgil van Dijk trong quá khứ nhưng đã bỏ lỡ một cách đáng tiếc. Chuyển nhượng bóng đá từ Daily Mail, Thomas Muller đã thể hiện rõ anh đang không cảm thấy hạnh phúc ở Bayern Munich. Chính vì vậy, giám đốc kỹ thuật của Ajax - cựu danh thủ Marc Overmars thừa nhận đội bóng của ông sẵn sàng chào đón cầu thủ người Đức. Chuyển nhượng cầu thủ từ The Sun, nhằm mục tiêu bổ sung chất lượng nhân sự hàng tiền vệ cũng như tăng cường kinh nghiệm khu trung tuyến, AC Milan đang quyết tâm chiêu mộ Juan Mata, cầu thủ kỳ cựu của MU. Tờ AS tiết lộ, HLV Atletico Madrid đang nhắm đến chân sút thuộc biên chế Paris Saint-Germain, Edinson Cavani để hợp cùng với tài năng trẻ Felix trên hàng công của đội chủ sân Wanda Metropolitano. Neymar thực chất đã tìm mọi cách để đến Real Madrid, trước khi có thông tin bày tỏ nguyện vọng tái ngộ Barcelona. Nguồn tin trên còn khẳng định, tiền đạo sinh năm 1992 đã nói chuyện với Sergio Ramos, Marcelo và Casemiro về cuộc sống mới ở Santiago Bernabeu. Theo Daily Telegraph, BLĐ MU đã loại bỏ khả năng tái chiêu mộ ngôi sao người Thụy Điển Ibrahimovic dù cựu thần này đang thăng hoa tại Mỹ với 30 bàn sau 29 lần ra sân cho LA Galaxy. Theo tờ Mirror, mục tiêu của Beckham là phát triển Footwork Management Limited trở thành một trong những công ty đại diện hàng đầu thế giới. Và theo những thông tin mới nhất, cựu tiền vệ của MU đang có một kế hoạch hết sức táo bạo bằng việc thuyết phục tiền đạo người Pháp -Kylian Mbappe trở thành "khách hàng" đầu tiên của mình. Theo trang Fox Sports, ngôi sao có tiếng nói nhất ở Barca, Lionel Messi đã thúc giục đội bóng của mình mua Matthijs de Ligt, biến cầu thủ này trở thành người kế vị Gerard Pique trên hàng phòng ngự của họ. Trong cuốn sách Leading xuất bản năm 2015, Sir Alex Ferguson khẳng định, Jurgen Klopp là một trong những ứng cử viên mà ông đề xuất với BLĐ Man United. Tuy nhiên, chiến lược gia người Đức đã từ chối Quỷ đỏ, theo xác nhận từ cựu danh thủ Robbie Fowler. Mới đây, MU được cho là nhắm tới tiền đạo Moussa Dembele của Olympique Lyonnais nhưng, theo tin tức được đăng tải trên tờ Mail on Sunday, đội chủ sân Old Trafford đang lên kế hoạch hoãn thương vụ này, vì họ không muốn bị đối tác "ép giá", khi phí chuyển nhượng rơi vào khoảng 71 triệu bảng.

