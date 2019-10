Chuyển nhượng bóng đá mới nhất: MU có sao Juventus giá rẻ giật mình

Chuyển nhượng bóng đá mới nhất từ Fox Sports Italy, AS Monaco đang cân nhắc triệu hồi Djibril Sidibe từ Everton vào tháng 1. Cũng nguồn tin này tiết lộ rằng cựu vương Ligue 1 có thể được khuyến khích cắt ngắn hợp đồng cho mượn Sidibe, nếu AC Milan đưa ra một đề nghị đủ hấp dẫn cho hậu vệ phải này trong giai đoạn chuyển nhượng mùa đông. Chuyển nhượng bóng đá từ RMC, Barca quyết định thuyết phục Verratti chuyển đến Camp Nou chơi bóng. Tuy nhiên, ngôi sao 26 tuổi đã thẳng thừng từ chối lời đề nghị tù Blaugrana và quyết tâm ở lại PSG để khẳng định bản thân.Chuyển nhượng cầu thủ từ Don Balon, Barca đã tìm được một mục tiêu ưng ý mang tên Donyell Malen, tiền đạo này thuộc biên chế PSV. Messi muốn BLĐ Barca chiêu mộ Joshua Kimmich của Bayern Munich. Ngôi sao người Đức có sự thăng tiến vượt bậc trong vài năm qua. Anh được xem là người thừa kế vị trí bỏ lại của huyền thoại Philipp Lahm trong màu áo câu lạc bộ lẫn đội tuyển quốc gia. Theo tiết lộ mới nhất từ tờ Gib Football Show, MU đang tăng cường sự quan tâm của mình đến cầu thủ Dembele ngay trong mùa Đông tới. Đội chủ sân Old Trafford đang gặp một cuộc khủng hoảng không hề nhỏ trên hàng công, và buộc chiến lược gia người Na Uy phải gấp rút chiêu mộ các chân sút đẳng cấp. Thông tin từ The Sun, Olivier Giroud vào thời điểm này cũng không hề thiếu những sự lựa chọn cho bến đỗ mới nếu như muốn rời Chelsea. Điểm đến chân sút người Pháp có thể tới đó là Inter Milan. Theo AS, dù cho có chơi bóng hay và toả sáng đến đâu, cánh cửa trở về Barcelona cũng đã đóng lại với Philippe Coutinho. Cũng theo nguồn tin trên, Barca sẽ lắng nghe lời đề nghị mua đứt Coutinho của Bayern Munich, nếu nhà đương kim vô địch nước Đức chồng đủ 104 triệu bảng lên bàn đàm phán. Angel Gomes, Tahith Chong và James Garner là 3 cầu thủ đầy triển vọng. Nhưng họ vẫn quá non và Solskjaer có lí do để chưa vội dùng thường xuyên. Theo đó, khả năng vị HLV người Na Uy để họ ra đi nhằm tích lũy kinh nghiệm là không nhỏ. Mới đây, theo tiết lộ từ tờ Goal, MU đạt thêm một bước tiến mới trong công cuộc chiêu mộ tiền đạo Mario Mandzukic của Juventus. Quỷ đỏ tự tin sẽ có được sự phục vụ của cầu thủ người Croatia chỉ với 9 triệu bảng. Truyền thông tại Italia đưa tin, ban lãnh đạo Juventus đang có ý định đưa Matteo Darmian về Allianz Stadium trong kì chuyển nhượng mùa đông.

