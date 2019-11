Chuyển nhượng bóng đá mới nhất: Mourinho mang trò cũ về Tottenham

Chuyển nhượng bóng đá mới nhất từ Guardian, Mourinho đã xác định được mục tiêu đầu tiên trên TTCN, đó chính là cậu học trò cũ của ông tại MU, Zlatan Ibrahimovic. Chuyển nhượng bóng đá từ Mundo Deportivo, Man Utd mới là bến đỗ ưa thích của Gareth Bale. Tiền vệ xứ Wales vẫn ưu tiên cho đội bóng của Solskjaer hơn nếu rời Real Madrid. Chuyển nhượng cầu thủ từ truyền thông Tây Ban Nha, Liverpool đã lên kế hoạch ký hợp đồng với tiền vệ Iker Muniain của Athletic Bilbao vào mùa hè 2020. Những ngôi sao hàng đầu của Leicester như James Maddison, Youri Tielemans hay Ben Chilwell sẽ bị các đội bóng lớn chèo kéo trong kỳ chuyển nhượng tới. Nhưng mới đây, HLV Brendan Rodgers đã tuyên bố rằng không có bất cứ cầu thủ nào rời đi trong kỳ chuyển nhượng tháng Giêng. Theo Fox Sports, bản thân Willian cũng đang rất khao khát gia nhập Barca ngay tháng 1/2020. Nhiều khả năng, cầu thủ chạy cánh sinh năm 1988 sẽ quyết không gia hạn hợp đồng mới với The Blues để sớm rời London. Mức phí chuyển nhượng Willian vào khoảng 35 triệu euro (theo Transfermarkt). Theo nguồn tin từ Daily Mail, Bayenr Munich đang nhăm nhe đến Troy Parrott. Chân sút 17 tuổi hiện thi đấu rất xuất sắc trong màu áo đội trẻ với thành tích 7 bàn thắng sau 4 trận, anh được coi là cái tên kế thừa Harry Kane. Sao mai này từng ra mắt đội chính ở đấu trường League Cup khi chạm trán Colchester Utd. Tiền đạo đầy hứa hẹn của Schalke, Ahmed Kutucu đã lên tiếng chia sẻ về tham vọng của mình để chơi bóng tại Premier League một ngày nào đó, và dĩ nhiên MU là câu lạc bộ trong mơ. Tờ SportWitness tuyên bố Everton đang có cơ hội chiêu mộ "kẻ hủy diệt" Krzysztof Piatek của AC Milan trong một thỏa thuận trao đổi Kean đi theo chiều ngược lại. Động thái này dường như rất dễ xảy ra khi mà cầu thủ người Ý gặp khó ở Anh nhưng từng gây sốc ở quê nhà cùng Juventus. Theo cập nhật từ Calciomercato, Juventus dự tính sẽ thanh trừng bớt 4 gương mặt ở khu trung tuyến, loạt cái tên không còn tương lai tại Turin để đón Rakitic về Juventus Stadium. 4 ngôi sao bị BLĐ Lão bà bán đi bao gồm Emre Can, Adrien Rabiot, Federico Bernardeschi và Rodrigo Bentancur. Theo Sport, Barca thương thảo với Bayer Leverkusen về việc bán Todibo trong kỳ chuyển nhượng mùa Đông tới đây với mức phí 10 triệu euro và có kèm theo điều khoản mua lại. Clip Zlatan Ibrahimovic Craziest Skills Ever Impossible Goals - Nguồn: Youtube.

