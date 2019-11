Chuyển nhượng bóng đá mới nhất: MU "xuống tiền" mua bộ đôi tấn công

Chuyển nhượng bóng đá mới nhất từ Torreira được cho là gần với việc gia nhập AC Milan vào mùa hè năm ngoái nhưng người đại diện của anh khẳng định đại diện này chưa bao giờ đưa ra đề nghị chính thức, mặc dù họ thực sự có quan tâm đến thương vụ. Chuyển nhượng bóng đá từ Goal.com, MU tỏ ra vô cùng tự tin sẽ chiêu mộ thành công cặp đôi tấn công Jadon Sancho (Borussia Dortmund) và Erling Braut Haaland (RB Salzburg) ngay ở phiên chợ mùa đông sắp tới, với mức giá tổng cộng 185 triệu bảng.Chuyển nhượng cầu thủ từ ESPN FC khẳng định giới chủ PSG đang tiến thêm một bước rất gần để sở hữu Leeds United, và đây chắc chắn là tin vui dành cho đội bóng từng xuất hiện ở vòng play-off thăng hạng Premier League mùa trước. The Athletic cho hay cha của Erling Haaland là Alf-Inge thậm chí đã ghé thăm trung tâm tập luyện Carrington của United. Đây rõ ràng là bước tiến lớn để Quỷ Đỏ thực hiện phi vụ tiềm năng. Nguồn tin này còn cho hay United sẽ theo đuổi Haaland ngay trong tháng Giêng, thay vì chờ đến phiên chợ hè năm sau. Theo tiết lộ từ Sky Sports, tiền đạo Daniel Loader của Reading đã được hàng loạt đội bóng Premier League nhắm đến, bao gồm cả MU. Đặc biệt hơn, Quỷ đỏ có thể mang về Loader mà không tốn một đồng nào vào mùa Hè, khi hợp đồng giữa anh và Reading hết hạn. Hiện tại, công cuộc ký kết một thỏa thuận mới đang bị đình trệ. Moise Kean đang rất muốn quay trở lại Serie A. Tuy nhiên, việc đi hay ở của anh sẽ phụ thuộc vào quá trình đàm phán trong phiên chợ mùa đông. Hi vọng rằng trước khi thị trường chuyển nhượng đóng cửa, chàng trai 19 tuổi sẽ được nở nụ cười hạnh phúc. Barca tin rằng họ hoàn toàn đủ khả năng thay thế Pique và họ sẽ không ngần ngại trả một mức giá phù hợp với yêu cầu từ Fiorentina để có được chữ ký của Milenkovic ngay trong kỳ chuyển nhượng mùa Đông sắp tới. Theo Diario Gol, Real Madrid Nha đã gửi đến Liverpool lời đề nghị được chọn 1 trong 4 cầu thủ Gareth Bale, Luka Modric, Isco hoặc Marco Asensio để đổi lấy sự phục vụ của Van Dijk. Nguồn tin từ Daily Star, phía Chelsea lại khiến cuộc cạnh tranh trở nên gay gắt hơn với sự góp mặt của họ. Trong bối cảnh HLV Frank Lampard đang lên kế hoạch trẻ hóa đội hình, Gelhardt chắc chắn sẽ là một sự bổ sung cực kỳ cần thiết đối với hàng công đại diện đến từ London. Theo báo giới Đức, Bayern Munich không có kế hoạch bán hay biến Kingsley Coman thành một phần trong bản hợp đồng chiêu mộ Leroy Sane (Man City). Bản thân ngôi sao chạy cánh người Pháp cũng không muốn chia tay Hùm xám. Anh vẫn còn hợp đồng với nhà đương kim vô địch Bundesliga đến hết tháng 6/2023. Clip Erling Braut Håland - All 24 Goals & Assists So Far 2019/20 - Nguồn: Youtube

