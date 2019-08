Chuyển nhượng bóng đá mới nhất: Dybala đưa "yêu sách" khiến MU quay lưng

Chuyển nhượng bóng đá mới nhất từ AS, James Rodriguez dường như từ bỏ ý định rời Real Madrid. Dự kiến, anh ký lại hợp đồng với "nhà trắng" chậm nhất là vào cuối tháng 8/2019. Chuyển nhượng bóng đá từ Marca, Andreas Pereira bất ngờ xuất hiện trên khán đài sân Celtic Park và đây là điểm đến của "phù thủy" trẻ này. Chuyển nhượng cầu thủ từ Daily Mirror, PSG nhắm Wilfried Zaha và Ousmane Dembele như 2 sự thay thế hoàn hảo cho Neymar. Tờ The Sun, MU cử trinh sát viên nhắm Dominik Livakovic. Năm 2019, thủ môn này được vinh dự được bình chọn là thủ môn xuất sắc nhất Croatia. Theo tiết lộ từ nhà báo Oscar Badallo, Nacho Monreal đạt được thỏa thuận gia nhập Real Sociedad với một bản hợp đồng có thời hạn 2 năm. Theo Sportitalia và Tuttomercatoweb, chỉ cần đạt được những thỏa thuận cá nhân cuối cùng, hợp đồng giữa Ante Coric và Almeri chính thức được công bố. Theo Daily Telegraph, MU không chấp nhận điều kiện điên rồ mà Dybala đưa ra. Dybala đòi hỏi mức lương 11 triệu bảng/mùa, không bị cắt giảm 25% lương nếu MU không có vé dự UEFA Champions League, kèm theo là khoản hoa hồng 15 triệu bảng cho đại diện. Tờ The Sun đưa tin HLV Frank Lampard đã mời Ben Chrisene đến tập luyện cùng Chelsea với mong muốn có được ngôi sao trẻ này. Theo Gianluca Di Marzio, Arsenal và AS Roma đang đàm phán về tương lai của Shkodran Mustafi. Nhiều khả năng, trung vệ người Đức sẽ đến sân Olimpico theo bản hợp đồng cho mượn Tờ Tuttosport tiết lộ, Barcelona đã chào bán Luis Suarez cho Juventus để tích lũy thêm ngân sách chuyển nhượng. Ở chiều ngược lại, đội bóng thành Turin sẽ chỉ cân nhắc mua tiền đạo người Uruguay nếu thanh lý được Gonzalo Higuain cùng Paulo Dybala trong mùa Hè năm nay.

Chuyển nhượng bóng đá mới nhất từ AS, James Rodriguez dường như từ bỏ ý định rời Real Madrid. Dự kiến, anh ký lại hợp đồng với "nhà trắng" chậm nhất là vào cuối tháng 8/2019. Chuyển nhượng bóng đá từ Marca, Andreas Pereira bất ngờ xuất hiện trên khán đài sân Celtic Park và đây là điểm đến của "phù thủy" trẻ này. Chuyển nhượng cầu thủ từ Daily Mirror, PSG nhắm Wilfried Zaha và Ousmane Dembele như 2 sự thay thế hoàn hảo cho Neymar. Tờ The Sun, MU cử trinh sát viên nhắm Dominik Livakovic. Năm 2019, thủ môn này được vinh dự được bình chọn là thủ môn xuất sắc nhất Croatia. Theo tiết lộ từ nhà báo Oscar Badallo, Nacho Monreal đạt được thỏa thuận gia nhập Real Sociedad với một bản hợp đồng có thời hạn 2 năm. Theo Sportitalia và Tuttomercatoweb, chỉ cần đạt được những thỏa thuận cá nhân cuối cùng, hợp đồng giữa Ante Coric và Almeri chính thức được công bố. Theo Daily Telegraph, MU không chấp nhận điều kiện điên rồ mà Dybala đưa ra. Dybala đòi hỏi mức lương 11 triệu bảng/mùa, không bị cắt giảm 25% lương nếu MU không có vé dự UEFA Champions League, kèm theo là khoản hoa hồng 15 triệu bảng cho đại diện. Tờ The Sun đưa tin HLV Frank Lampard đã mời Ben Chrisene đến tập luyện cùng Chelsea với mong muốn có được ngôi sao trẻ này. Theo Gianluca Di Marzio, Arsenal và AS Roma đang đàm phán về tương lai của Shkodran Mustafi. Nhiều khả năng, trung vệ người Đức sẽ đến sân Olimpico theo bản hợp đồng cho mượn Tờ Tuttosport tiết lộ, Barcelona đã chào bán Luis Suarez cho Juventus để tích lũy thêm ngân sách chuyển nhượng. Ở chiều ngược lại, đội bóng thành Turin sẽ chỉ cân nhắc mua tiền đạo người Uruguay nếu thanh lý được Gonzalo Higuain cùng Paulo Dybala trong mùa Hè năm nay.