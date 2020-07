Chú chó trắng bất ngờ thành idol mạng xã hội vì điều này

Tuy còn ít tuổi nhưng chú chó Bichon Joseph đến từ Hàn Quốc đã nổi tiếng trên MXH từ lâu nhờ loạt ảnh biểu cảm hài hước. Bichon Joseph sinh ngày 12/9/2018, nặng 4.2kg và thuộc giống chó Bichon Frise. Đây là loài chó có ngoại hình dễ thương, thông minh và thân thiện nên được nhiều gia đình lựa chọn làm thú cưng trong nhà. Hiện tại, chú chó nổi tiếng này đã sở hữu gần 2 triệu fan tại quê nhà Hàn Quốc và hàng chục nghìn followers trên các nền tảng MXH khác. Đặc điểm ấn tượng của Bichon Joseph chính là bộ lông xù trắng muốt, do lông quá dài, tai lại cụp xuống má nên đầu chú chó này lúc nào trông cũng tròn xoe. Hơn thế nữa, Joseph lại còn mập ú hơn bạn bè đồng loại, vòng 3 siêu bự và cái đầu tròn xoe siêu to như bông tuyết nên cư dân mạng khắp thế giới đều chú ý đến nó. Nhìn những bức ảnh của Joseph được chủ nhân chụp từ phía sau, ai nấy c cũng đều lầm tưởng là một cục bông. Chẳng ai nín nổi cười khi thấy biểu cảm "hờn dỗi" của chú chó tròn như cục bông này. Joseph rất ngoan và có đôi mắt đen biểu cảm vô cùng sinh động, khiến bao người tan chảy cả con tim khi ngắm nhìn. Thậm chí, chú chó đáng yêu còn rất chăm chỉ làm mẫu ảnh quảng cáo, kiếm nguồn thu nhập kha khá giúp chủ nhân. Được chủ cưng chiều hết mực, dắt đi chơi khắp nơi và được chăm chút bộ lông trắng xù rất sạch sẽ cẩn thận mỗi ngày, Joseph đúng chuẩn "cậu ấm nhà giàu", chẳng phải làm gì ngoài ăn chơi thỏa thích. Mời quý độc giả đón xem thêm video Lạ lùng chú chó cảnh báo bệnh động kinh cho chủ - Nguồn: KÊNH VTC1

Tuy còn ít tuổi nhưng chú chó Bichon Joseph đến từ Hàn Quốc đã nổi tiếng trên MXH từ lâu nhờ loạt ảnh biểu cảm hài hước. Bichon Joseph sinh ngày 12/9/2018, nặng 4.2kg và thuộc giống chó Bichon Frise. Đây là loài chó có ngoại hình dễ thương, thông minh và thân thiện nên được nhiều gia đình lựa chọn làm thú cưng trong nhà. Hiện tại, chú chó nổi tiếng này đã sở hữu gần 2 triệu fan tại quê nhà Hàn Quốc và hàng chục nghìn followers trên các nền tảng MXH khác. Đặc điểm ấn tượng của Bichon Joseph chính là bộ lông xù trắng muốt, do lông quá dài, tai lại cụp xuống má nên đầu chú chó này lúc nào trông cũng tròn xoe. Hơn thế nữa, Joseph lại còn mập ú hơn bạn bè đồng loại, vòng 3 siêu bự và cái đầu tròn xoe siêu to như bông tuyết nên cư dân mạng khắp thế giới đều chú ý đến nó. Nhìn những bức ảnh của Joseph được chủ nhân chụp từ phía sau, ai nấy c cũng đều lầm tưởng là một cục bông. Chẳng ai nín nổi cười khi thấy biểu cảm "hờn dỗi" của chú chó tròn như cục bông này. Joseph rất ngoan và có đôi mắt đen biểu cảm vô cùng sinh động, khiến bao người tan chảy cả con tim khi ngắm nhìn. Thậm chí, chú chó đáng yêu còn rất chăm chỉ làm mẫu ảnh quảng cáo, kiếm nguồn thu nhập kha khá giúp chủ nhân. Được chủ cưng chiều hết mực, dắt đi chơi khắp nơi và được chăm chút bộ lông trắng xù rất sạch sẽ cẩn thận mỗi ngày, Joseph đúng chuẩn "cậu ấm nhà giàu", chẳng phải làm gì ngoài ăn chơi thỏa thích. Mời quý độc giả đón xem thêm video Lạ lùng chú chó cảnh báo bệnh động kinh cho chủ - Nguồn: KÊNH VTC1