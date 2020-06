Ngủ bất chấp, chú chó Corgi bỗng nổi như cồn trên MXH

Hẳn mọi người vẫn nhớ bé boss 'ăn hại' được chủ dặn trông nhà nhưng lăn ra ngủ đến mức bị kéo ra cột điện cũng không biết, từng gây bão ầm ầm trên MXH cách đây 3 tháng. Chính vì tật ngủ quên trời đất ấy mà chú chó Corgi còn bị chủ bôi đầy trái thanh long lên người, làm trò cười cho cả cộng đồng mạng. Nay chú chó ấy đã lớn, đẹp trai cute hơn rất nhiều, nhưng riêng tật ham ngủ thì được nâng level hơn hẳn ngày xưa. Vâng, đó chính là 'ngôi sao mới nổi' của làng chó tên Gody đấy ạ! Nếu như 1 ngày của những chú chó bình thường là 24 giờ ăn chơi rồi ngủ, thì riêng với Gody - thanh niên 5 tháng tuổi giống chó Corgi 'lùn' thì thời gian biểu của chú là 23/24h ngủ lăn lóc khắp nơi, chẳng cần ăn hay chơi gì hết. Chỗ nào Gody cũng có thể ngả lưng, nằm vật ra say sưa như chết khiến bao người không nhịn nổi cười, gọi chú là 'thánh ngủ' của loài gâu gâu! Được biết, Gody là thành viên nhí trong một gia đình yêu chó sống ở miền Nam. Từ lúc Gody nổi tiếng ầm ầm trên MXH nhờ 'năng lực' ngủ bá đạo, chủ của Gody đã dành hẳn trang fanpage có tên Candy The Corgi Official để đăng ảnh của Gody mỗi ngày, thu hút hơn 94k lượt theo dõi. Không chỉ có fan Việt 'phát cuồng' vì Gody, cậu nhóc lông vàng hoe này còn sở hữu vô số fan hâm mộ quốc tế đến từ đủ mọi đất nước. Bức ảnh nào của Gody đăng lên cũng nhận về lượt tương tác khá 'khủng', và điểm chung thú vị của đống ảnh ấy đều là chụp lúc Gody ngủ, với 1001 tư thế khác nhau khiến ai cũng phải bò lăn ra cười, không cười không chịu được. Sự ngộ nghĩnh đáng yêu của Gody đã mang lại vô số năng lượng tích cực, giúp mọi người cảm thấy yêu đời hơn khi ngắm cậu nhóc vắt lưỡi ngủ ngon lành. Có khi sắp tới đây cậu chàng sẽ vượt qua 'idol' Nguyễn Văn Dúi để trở thành chú chó được yêu thích nhất MXH mất thôi.

