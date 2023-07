Chia tay Quang Hải, “cô chủ tiệm nail” nhan sắc ngày càng thăng hạng

Dù không hoạt động nghệ thuật nhưng "cô chủ tiệm nail" Huyền My là cái tên nhận về nhiều quan tâm khi được cho là từng hẹn hò Quang Hải. Bạn gái cũ Quang Hải hiện tại đã có mái ấm hạnh phúc bên diễn viên Anh Tú, cả hai mới nhận tin vui có con đầu lòng cách đây chưa lâu. Sau khi kết hôn, vợ chồng Huyền My trở nên thoải mái hơn trong việc chia sẻ về cuộc sống đời tư, cả hai thường xuyên có những chuyến du lịch ngọt ngào bên nhau. Qua nhiều khoảnh khắc được chia sẻ cho thấy "cô chủ tiệm nail" được chồng diễn viên cưng chiều hết mực. Hiện tại, Huyền My vẫn tiếp tục công việc kinh doanh dịch vụ làm đẹp. Đồng thời, cô còn hỗ trợ chồng diễn viên Anh Tú trong công việc. Nhan sắc của gái xinh xứ Nghệ cũng thăng hạng đáng kể. Mặc dù đang mang thai những tháng cuối nhưng cô vẫn có được làn da trắng mịn màng. Thân hình của Huyền My không có thay đổi nhiều dù đang mang thai. Nhan sắc của Huyền My vẫn rất xinh tươi, rạng rỡ. Nếu không chụp toàn thân, chắc hẳn ít người đoán được cô đang mang thai. Huyền My và diễn viên Anh Tú từng cho biết chưa vội mang bầu mà tận hưởng cuộc sống vợ chồng son. Thế nhưng chỉ khoảng 4 tháng sau hôn lễ, "cô chủ tiệm nail" đã dính bầu. Nhiều người thân, bạn bè chúc mừng Huyền My và khen cô nàng hợp bầu khi vẫn giữ được ngoại hình xinh xắn. Ảnh: FBNV

