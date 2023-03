Bạn gái cũ Quang Hải lộ cuộc sống sau khi lấy diễn viên

Dù không hoạt động nghệ thuật nhưng "cô chủ tiệm nail" Huyền My là cái tên nhận về nhiều quan tâm khi từng hẹn hò Quang Hải. Bạn gái cũ Quang Hải hiện tại đã có mái ấm hạnh phúc bên diễn viên Anh Tú, cả hai mới nhận tin vui có con đầu lòng cách đây chưa lâu. Đang trong quá trình mang thai nên "cô chủ tiệm nail" ít khi chia sẻ hình ảnh lên MXH. Nhưng cô vẫn hé lộ chi tiết cho thấy được nhà chồng cưng chiều. Cụ thể Huyền My đã chụp lại tin nhắn với chồng nói về việc thèm ăn cóc chín. Nhưng lúc này diễn viên Anh Tú lại đi vắng, Huyền My liền nghĩ ra là nhờ bố chồng: "Không có chồng ở nhà thì mình quấy sang bố chồng", cô viết. Chỉ cần đoạn tin nhắn này thôi cũng đủ thấy Huyền My được chồng và gia đình chồng cưng chiều đến mức độ nào. Hiện tại, Huyền My vẫn tiếp tục công việc kinh doanh dịch vụ làm đẹp. Đồng thời, cô còn hỗ trợ chồng diễn viên Anh Tú trong công việc. Ngày 26/9 năm ngoái, "cô chủ tiệm nail" Huyền My và nam diễn viên Anh Tú đã có một tiệc cưới hoành tráng diễn ra tại một nhà hàng sang trọng ở Sài Gòn. Trước đó vào tháng 5 cùng năm, Huyền My và Anh Tú cũng vừa tổ chức lễ ăn hỏi và hôn lễ lần 1 tại quê nhà của cô dâu tại Nghệ An. Huyền My quê Nghệ An. Cô tốt nghiệp Đại học FPT và hiện sống, làm việc ở Sài Gòn. Cô nàng được nhiều người biết đến khi dính tin đồn hẹn hò với Quang Hải. Mối tình này không được chàng cầu thủ công khai. Mãi đến khi chia tay, Huyền My mới xác nhận từng hẹn hò với Quang Hải. Sau khi chia tay, cả hai vẫn giữ mối quan hệ tốt đẹp. Ảnh: FBNV

