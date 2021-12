Chia tay Quang Hải, “cô chủ tiệm nail” ngọt ngào bên chàng diễn viên

Sau khi chia tay Nhật Lê, Quang Hải dính tin đồn hẹn hò với loạt gái xinh trong đó có cô chủ tiệm nail Huyền My. Mặc dù cư dân mạng hết lần này đến lần khác tung bằng chứng hẹn hò, nhưng đến nay, mối quan hệ thật sự của cả hai vẫn chưa được xác nhận. Tháng 11 vừa qua, bạn gái cũ Quang Hải gây chú ý khi tiết lộ đã có bạn trai mới bằng những hình ảnh tay trong tay trên trang cá nhân. Ngay khi khẳng định là hoa có chủ, trên trang cá nhân "cô chủ tiệm nail" thỉnh thoảng lại khoe ảnh tình tứ cùng nửa kia. Được biết, người yêu mới của Huyền My là một gương mặt khá nổi trong giới trẻ. Anh là diễn viên Nguyễn Anh Tú - người từng đạt Quán quân chương trình Cười Xuyên Việt 2016. Bước ra từ một gameshow có tiếng, Anh Tú đã nhận được nhiều lời mời đóng phim, MV, làm người mẫu ảnh,... Anh từng góp mặt trong một số bộ phim như Tao Không Xa Mày, Bán Chồng,... Nam diễn viên từng được đề cử nhận ở giải thưởng Ngôi Sao Xanh 2019, Mai Vàng 2019. Trên trang cá nhân của chàng trai này cũng thường xuyên khoe ảnh tình bể bình bên gái xinh Huyền My. Ngoài khen đẹp đôi, rất nhiều cư dân mạng còn hối thúc, mong một ngày không xa đôi trẻ sẽ về chung một nhà. Trên trang cá nhân của Huyền My, cô nàng không ngần ngại chia sẻ khoảnh khắc tình tứ bên bạn trai. Bồ cũ Quang Hải cũng từng đăng tải hình ảnh khoe hoa bạn trai tặng làm netizen không khỏi đồn đoán. Huyền My sinh năm 1997, quê ở Nghệ An. Cô sinh ra trong gia đình có bố làm công chức, mẹ kinh doanh. Bản thân Huyền My làm chủ một tiệm làm móng, từng học ngành thiết kế đồ họa. Huyền My từng học tại ĐH FPT, cô nàng gây chú ý khi sở hữu ngoại hình khá xinh xắn, đáng yêu. Ảnh: FBNV Mời độc giả xem video: "Hot girl" Việt và những màn lột xác khiến dân mạng choáng váng - Nguồn: Yan News

