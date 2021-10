"Chị đại quận 4" và án phạt thích đáng ra đường ngày giãn cách

Thời gian qua dịch bệnh COVID.19 bùng phát và diễn biến rất phức tạp tại TP HCM. Ngoài những hành động đẹp của các chiến sĩ tuyến đầu thì netizen vô cùng bức xúc với hành động coi thường việc giãn cách xã hội của nhân vật nữ được mệnh danh "chị đại quận 4". Cụ thể, người phụ nữ được netizen nhắc đến với sự bức xúc có tên N.T.N (SN 1988, HKTT tại Q.5, hiện ngụ tại P.10, Q.4). Trong suốt thời gian cả xã hội chung tay chống COVID-19 thì nhân vật này thường xuyên không đeo khẩu trang, không đội mũ bảo hiểm khi lưu thông trên đường, cự cãi với lực lượng thực thi công vụ. Kể từ khi dịch COVID-19 biến chuyển khó lường tại TP HCM, N.T.N đã vi phạm và bị xử phạt hành chính 4 lần. Nhưng dường như người phụ nữ này cố tình không hiểu và càng bất chấp hơn. Ngày 31/5/2021, N. không đeo khẩu trang cùng con gái vào cửa hàng Circle trên đường Tôn Đản (P.13, Q.4) và gây ra cuộc cãi vã. Sự việc đã bị lực lượng chức năng lập biên bản và UBND P.13 ra quyết định xử lý vi phạm với tổng số tiền 2,3 triệu đồng. Mẹ ruột Ngân đã đóng phạt thay.. Đến ngày 9/8, N. tiếp tục không đeo khầu trang, không đội mũ bảo hiểm chạy xe máy chở con gái từ Q.4 sang Q.1, bị CAP.Cầu Ông Lãnh (Quận 1) mời về làm việc, lập biên bản với các lỗi: không đeo khẩu trang, điều khiển xe máy không có giấy phép lái xe, không mang giấy đăng ký xe, không đội mũ bảo hiểm, không xuất trình giấy CMND. Việc xử lý những vi phạm của "chị đại quận 4" được thực hiện theo các Nghị định 100/2019, 117/2020 và 167/2013, tổng số tiền là 3,350 triệu đồng. Ngày 31/8, N. tiếp tục vi phạm không đeo khẩu trang khi ra đường, UBND P.10 (nơi đương sự cư trú) đã lập biên bản vi phạm hành chính theo Nghị định 117/2020. Ngày 28/9, tổ tuần tra của CAQ.4 tiếp tục phát hiện N. ra đường ngày giãn cách xã hội, không đội mũ bảo hiểm, nên đã mời đương sự về CAP.13 để lập biên bản, xử lý. Những lần vi phạm, lực lượng công an đều tiến hành lập biên bản cũng như vận động, thuyết phục, giải thích cho "chị đại quận 4" hiểu những vi phạm của mình. Tuy nhiên, người phụ nữ này cho rằng bản thân đi xe máy trong thành phố, không gây nguy hại cho ai nên... không cần đội mũ bảo hiểm. Thậm chí, N. còn cho biết bản thân không biết dịch bệnh Covid-19 là gì, đeo khẩu trang bị ngộp thở nên không cần thiết phải đeo khẩu trang... Người phụ nữ này không chịu lắng nghe việc giải thích, vận động, luôn cho mình làm đúng. Ông Lê Nguyễn Thế Lâm, Chủ tịch UBND P.10 (Q.4) thông tin thêm, chính quyền, công an phường đã nhiều lần vận động N. và cả gia đình chấp hành các biện pháp phòng dịch nhưng người phụ nữ này vẫn không chấp hành. Thậm chí, đến nay N. chưa chịu tiêm vắc xin ngừa COVID-19, qua các lần xét nghiệm, rất may mắn là đương sự không bị lây nhiễm. Mời độc giả xem video: Những hiện tượng mạng đình đám trong năm 2020 thiếu tài năng, thừa chiêu trò - Nguồn: SaoStar

Thời gian qua dịch bệnh COVID.19 bùng phát và diễn biến rất phức tạp tại TP HCM. Ngoài những hành động đẹp của các chiến sĩ tuyến đầu thì netizen vô cùng bức xúc với hành động coi thường việc giãn cách xã hội của nhân vật nữ được mệnh danh "chị đại quận 4". Cụ thể, người phụ nữ được netizen nhắc đến với sự bức xúc có tên N.T.N (SN 1988, HKTT tại Q.5, hiện ngụ tại P.10, Q.4). Trong suốt thời gian cả xã hội chung tay chống COVID-19 thì nhân vật này thường xuyên không đeo khẩu trang, không đội mũ bảo hiểm khi lưu thông trên đường, cự cãi với lực lượng thực thi công vụ. Kể từ khi dịch COVID-19 biến chuyển khó lường tại TP HCM, N.T.N đã vi phạm và bị xử phạt hành chính 4 lần. Nhưng dường như người phụ nữ này cố tình không hiểu và càng bất chấp hơn. Ngày 31/5/2021, N. không đeo khẩu trang cùng con gái vào cửa hàng Circle trên đường Tôn Đản (P.13, Q.4) và gây ra cuộc cãi vã. Sự việc đã bị lực lượng chức năng lập biên bản và UBND P.13 ra quyết định xử lý vi phạm với tổng số tiền 2,3 triệu đồng. Mẹ ruột Ngân đã đóng phạt thay.. Đến ngày 9/8, N. tiếp tục không đeo khầu trang, không đội mũ bảo hiểm chạy xe máy chở con gái từ Q.4 sang Q.1, bị CAP.Cầu Ông Lãnh (Quận 1) mời về làm việc, lập biên bản với các lỗi: không đeo khẩu trang, điều khiển xe máy không có giấy phép lái xe, không mang giấy đăng ký xe, không đội mũ bảo hiểm, không xuất trình giấy CMND. Việc xử lý những vi phạm của "chị đại quận 4" được thực hiện theo các Nghị định 100/2019, 117/2020 và 167/2013, tổng số tiền là 3,350 triệu đồng. Ngày 31/8, N. tiếp tục vi phạm không đeo khẩu trang khi ra đường, UBND P.10 (nơi đương sự cư trú) đã lập biên bản vi phạm hành chính theo Nghị định 117/2020. Ngày 28/9, tổ tuần tra của CAQ.4 tiếp tục phát hiện N. ra đường ngày giãn cách xã hội , không đội mũ bảo hiểm, nên đã mời đương sự về CAP.13 để lập biên bản, xử lý. Những lần vi phạm, lực lượng công an đều tiến hành lập biên bản cũng như vận động, thuyết phục, giải thích cho "chị đại quận 4" hiểu những vi phạm của mình. Tuy nhiên, người phụ nữ này cho rằng bản thân đi xe máy trong thành phố, không gây nguy hại cho ai nên... không cần đội mũ bảo hiểm. Thậm chí, N. còn cho biết bản thân không biết dịch bệnh Covid-19 là gì, đeo khẩu trang bị ngộp thở nên không cần thiết phải đeo khẩu trang... Người phụ nữ này không chịu lắng nghe việc giải thích, vận động, luôn cho mình làm đúng. Ông Lê Nguyễn Thế Lâm, Chủ tịch UBND P.10 (Q.4) thông tin thêm, chính quyền, công an phường đã nhiều lần vận động N. và cả gia đình chấp hành các biện pháp phòng dịch nhưng người phụ nữ này vẫn không chấp hành. Thậm chí, đến nay N. chưa chịu tiêm vắc xin ngừa COVID-19, qua các lần xét nghiệm, rất may mắn là đương sự không bị lây nhiễm. Mời độc giả xem video: Những hiện tượng mạng đình đám trong năm 2020 thiếu tài năng, thừa chiêu trò - Nguồn: SaoStar