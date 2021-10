Hết ra đường ngày giãn cách, "chị đại quận 4" đuổi mẹ khỏi nhà

"Chị đại quận 4" có tên N.T.N (34 tuổi) thời gian qua nổi tiếng khắp mạng xã hội với những hành động sai trái như ra đường ngày giãn cách xã hội, chống đối người thi hành công vụ hay không đeo khẩu trang phòng chống dịch. Cách đây chưa lâu, hình ảnh "chị đại quận 4" xuất hiện tại công an tiếp tục được lan truyền khiến nhiều người phẫn nộ. Cũng như mọi lần, chị đi cùng con gái và vẫn không đeo khẩu trang. Sự việc ra đường ngày giãn cách xã hội hay không đeo khẩu trang chưa lắng xuống thì mới đây, ""chị đại quận 4" một lần nữa khiến nhiều người phẫn nộ khi liên tục chửi bới, cầm đồ đạc ném về phía người mẹ già đuổi ra khỏi nhà. Theo dõi hình ảnh trong đoạn clip cho thấy, "chị đại quận 4" mặc đồ ở nhà liên tục lớn tiếng nạt nộ người mẹ già đang ngồi ở cửa nhà. Lúc này người mẹ mới lên tiếng, "Nó khùng rồi... chán dễ sợ nó cứ nghe lời con quỷ ở bên bển...". Ngay lập tức, người phụ nữ nổi tiếng với những sai phạm trong phòng chống dịch tại quận 4 lớn tiếng chửi bới văng tục, xưng mày - tao với chính mẹ mình rồi đuổi mẹ ra khỏi nhà. "Mày nghe lời người ngoài rồi mày nói. Mày làm sao, bước ra khỏi nhà rồi đi đâu thì đi đi", chị N. xua đuổi rồi tính đóng sập cửa nhà lại. Không chỉ lớn tiếng chửi rủa, người phụ nữ thị phi trên còn cầm dép, mũ bảo hiểm, đồ đạc ném thẳng vào người mẹ mình, rồi đuổi đi. Bất lực trước hành động của con gái, người mẹ già cũng chẳng biết làm thế nào nhưng vì thương con nên không thể bỏ mặc. Thấy mọi người tập trung đông theo dõi sự việc, người mẹ già phân bua và xin mọi người đừng quay clip.Thậm chí, nhiều người còn đề nghị báo công an và khuyên bà nên về quê sống nhưng có lẽ vì thương con thương cháu nên vẫn cố nhẫn nhịn. Trong đoạn clip, người mẹ gia giải thích với hàng xóm rằng: "Thôi con ơi con nhà cô nó như vậy rồi. Con cô nó ở bên Canada... nó nói cô nghe lời hai con nhỏ đó xong nó quậy cô. Bây giờ tình mẹ con... chắc giờ cô đi quá. Làm như còn mắc nợ nó ấy, tội nghiệp lắm không đi được". Trong lúc này, "chị đại quận 4" vẫn tiếp tục lớn tiếng quát tháo ở bên trong nhà, một mực cho rằng mẹ nghe lời người thân ở nước ngoài về nhà nói này nói kia. Khi đang lớn tiếng với mẹ già, "chị đại" không quên chỉ tay quát tháo những người xung quanh khi thấy mọi người đang dùng điện thoại quay lại clip. Đây không phải là lần đầu "chị đại quận 4" có thái độ to tiếng, hỗn láo như vậy với người mẹ già. Bởi trước đó, không ít lần người dân chứng kiến chị "trả treo" tại trụ sở công an, hay lớn tiếng cãi nhau tay đôi với hàng xóm sinh sống xung quanh nhà. Được biết, trong khoảng 2 tháng vừa qua, chị N.T.N đã 3 lần bị cơ quan chức năng phát hiện vi phạm vì ra đường không lý do chính đáng. Trong cả 3 lần này, chị N. đều chở theo con gái ra đường dù không có giấy tờ hợp lệ và thường không đeo khẩu trang. Mời độc giả xem video: Những hiện tượng mạng đình đám trong năm 2020 thiếu tài năng, thừa chiêu trò - Nguồn: SaoStar

