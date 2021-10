“Chị đại quận 4” ra đường ngày giãn cách, lại làm netizen nóng mắt

Loạt hình ảnh về “Chị đại quận 4” ra đường ngày giãn cách xã hội không còn xa lạ gì với dân mạng. Mới đây, người phụ nữ này xuất hiện tại cửa công an Quận 4, TP HCM tiếp tục thu hút sự chú ý sau khi được lan truyền trên nhiều diễn đàn. Theo chia sẻ của người đăng tải, chưa rõ vì lý do gì người phụ nữ này lại xuất hiện tại trụ sở công an với gương mặt khá căng thẳng, đi cùng vẫn là cô con gái nhỏ. Và Giống như bao lần khác "chị đại" vẫn không đeo khẩu trang. Những hình ảnh to tiếng, chống đối, không đeo khẩu trang của người phụ nữ này quá quen thuộc với dân mạng. Khuôn mặt có phần ngán ngẩm khi đối diện với người hay gây rối của lực lượng chức năng khiến ai nấy vừa thương vừa buồn cười. Có bình luận hài hước cho rằng có lẽ do gặp "chị đại" quá nhiều lần rồi nên đồng chí không buồn đôi co lại. Chưa rõ vì lý do gì người phụ nữ lại một lần nữa tới đồn nhưng đến chính dân mạng cũng quá chán với tần suất xuất hiện dày đặc đầy tiêu cực của đối tượng. Dưới bài chia sẻ, hàng trăm bình luận chỉ trích, thậm chí mong muốn gia đình sẽ có biện pháp ngăn chặn việc quấy rối của "chị đại quận 4". Trước đó vào ngày 30/9, đoạn clip người này tới trụ sở công an chửi bới ầm ĩ khiến dân mạng bất bình Trước đó, không ít lần người phụ nữ trên vi phạm như ra đường ngày giãn cách xã hội, không đeo khẩu trang... Chứng kiến sự ngang ngược của "chị đại quận 4", netizen để lại bình luận: "Thôi chán lắm rồi nhé, rồi giờ chị đại muốn cái gì? Muốn gì thì cũng đeo cái khẩu trang vào, chẳng hiểu sao không bao giờ chịu đeo. Anh công an phải quay mặt đi không muốn nói chuyện luôn" hay "Mình chỉ thấy thương đứa con gái, khổ thân suốt ngày phải đi theo mẹ. Mà toàn chứng kiến mẹ vi phạm với cãi sai. Thậm chí còn phải nghe toàn những lời không hay, sợ ảnh hưởng tới bé"... Người phụ nữ được mệnh danh "chị đại quận 4" từng không ít lần khiến netizen phải nóng mắt với sự chống đối khi vi phạm chỉ thị 16 của Chính phủ về việc giãn cách xã hội. Mời độc giả xem video: Những hiện tượng mạng đình đám trong năm 2020 thiếu tài năng, thừa chiêu trò - Nguồn: SaoStar

Loạt hình ảnh về “Chị đại quận 4” ra đường ngày giãn cách xã hội không còn xa lạ gì với dân mạng. Mới đây, người phụ nữ này xuất hiện tại cửa công an Quận 4, TP HCM tiếp tục thu hút sự chú ý sau khi được lan truyền trên nhiều diễn đàn. Theo chia sẻ của người đăng tải, chưa rõ vì lý do gì người phụ nữ này lại xuất hiện tại trụ sở công an với gương mặt khá căng thẳng, đi cùng vẫn là cô con gái nhỏ. Và Giống như bao lần khác "chị đại" vẫn không đeo khẩu trang. Những hình ảnh to tiếng, chống đối, không đeo khẩu trang của người phụ nữ này quá quen thuộc với dân mạng. Khuôn mặt có phần ngán ngẩm khi đối diện với người hay gây rối của lực lượng chức năng khiến ai nấy vừa thương vừa buồn cười. Có bình luận hài hước cho rằng có lẽ do gặp "chị đại" quá nhiều lần rồi nên đồng chí không buồn đôi co lại. Chưa rõ vì lý do gì người phụ nữ lại một lần nữa tới đồn nhưng đến chính dân mạng cũng quá chán với tần suất xuất hiện dày đặc đầy tiêu cực của đối tượng. Dưới bài chia sẻ, hàng trăm bình luận chỉ trích, thậm chí mong muốn gia đình sẽ có biện pháp ngăn chặn việc quấy rối của "chị đại quận 4". Trước đó vào ngày 30/9, đoạn clip người này tới trụ sở công an chửi bới ầm ĩ khiến dân mạng bất bình Trước đó, không ít lần người phụ nữ trên vi phạm như ra đường ngày giãn cách xã hội , không đeo khẩu trang... Chứng kiến sự ngang ngược của "chị đại quận 4", netizen để lại bình luận: "Thôi chán lắm rồi nhé, rồi giờ chị đại muốn cái gì? Muốn gì thì cũng đeo cái khẩu trang vào, chẳng hiểu sao không bao giờ chịu đeo. Anh công an phải quay mặt đi không muốn nói chuyện luôn" hay "Mình chỉ thấy thương đứa con gái, khổ thân suốt ngày phải đi theo mẹ. Mà toàn chứng kiến mẹ vi phạm với cãi sai. Thậm chí còn phải nghe toàn những lời không hay, sợ ảnh hưởng tới bé"... Người phụ nữ được mệnh danh "chị đại quận 4" từng không ít lần khiến netizen phải nóng mắt với sự chống đối khi vi phạm chỉ thị 16 của Chính phủ về việc giãn cách xã hội. Mời độc giả xem video: Những hiện tượng mạng đình đám trong năm 2020 thiếu tài năng, thừa chiêu trò - Nguồn: SaoStar