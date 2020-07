Chỉ cần ngáp, chú chó bất ngờ trở thành “hot face“ trên MXH

Dúi hiện nay đã có đối thủ rồi khi đã xuất hiện chú chó chỉ bằng một lần ngáp ngủ thôi đã thu hút sự chú ý không kém của cư dân mạng. Mới đây, MXH đang lan truyền những bức hình ghi lại quá trình hoàn thành một cái ngáp của chú chó màu vàng và nhận được rất nhiều sự quan tâm của mọi người. Thật ra cũng chẳng có gì là to tát cả. Đơn giản là nó đang ngáp nhưng được chủ nhận chụp lại theo kiểu “thà bấm nhầm còn hơn bỏ sót” và thế là cho ra đời bao nhiêu biểu cảm hài hước và đầy tính giải trí. Ban đầu thì cũng nghiêm túc, đẹp trai lắm nhưng bắt đầu kể từ khi há miệng để thực hiện cái ngáp thì hình tượng cũng chạy dài hàng cây số. Hết trợn mắt nhe nanh rồi kết lại bằng nụ cười khoe hàm răng đều tăm tắp của “cậu Vàng” đã khiến người xem không khỏi bật cười. Sau khi hoàn thành quá trình đầy sảng khoái thì chốt lại bằng nụ cười thật tươi thôi. Ngay sau khi chuỗi hình được đăng tải, “cậu Vàng” đã nhận được rất nhiều sự chú ý của dân tình. Đa số mọi người đều trêu đùa rằng chú chó đã “đánh rơi” hết phần duyên dáng của mình khi ngáp chẳng màng hình tượng. Bên cạnh đó còn có hội cư dân mạng “lầy lội” tag hẳn đám bạn của mình vào rồi so sánh với biểu cảm mỗi khi thức dậy mỗi sáng cũng không khác là bao. Trước “cậu Vàng” này thì Dúi “idol” đã quá nổi tiếng với loạt biểu cảm “đi vào lòng người” của mình rồi. Không chỉ là gương mặt “cà khịa” thành thương hiệu mà Nguyễn Văn Dúi cũng có không ít khoảnh khắc ngáp ngủ bất chấp hình tượng như chú chó trên đây. Chẳng thế mà cư dân mạng cũng đề cử cho hai em cùng "so găng" thi ngáp xem ai có biểu cảm xuất sắc hơn. Nhưng chắc là cũng mỗi em mỗi vẻ, bất phân thắng bại mà thôi.

