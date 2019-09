CĐV Nam Định bắn pháo sáng trúng fan nữ, Hà Nội FC bị phạt 85 triệu

Sau khi để xảy ra sự cố để CĐV Nam Định bắn pháo sáng khiến fan nữ bị thương nặng và phải phẫu thuật tới 2 lần. Mới đây, Ban kỷ luật VFF họp để ra quyết định kỷ luật với các vi phạm.

Theo ông Xuân Thành, trưởng ban kỷ luật VFF, nói: "Ban kỷ luật VFF thống nhất mức án phạt CLB Hà Nội sẽ phải đá 2 trận trên sân nhà Hàng Đẫy không có khán giả. Đồng thời phải nộp phạt 85 triệu đồng vì để xảy ra sự cố an ninh nghiêm trọng. Bên cạnh đó CLB Nam Định cũng bị phạt 85 triệu đồng. CĐV Nam Định bị cấm đến sân khách cổ vũ đội nhà trong 2 trận đấu kế tiếp tại V-League 2019".

Từ giờ đến khi V.League 2019 hạ màn, CLB Hà Nội còn 2 trận nữa trên sân nhà. Đó là trận đấu tại vòng 23 diễn ra ngày 15/9 với CLB Viettel và trận tại vòng 25 tiếp CLB Quảng Nam ngày 6/10. Hiện CLB Hà Nội đang có 46 điểm sau 22 vòng đấu và là ứng viên sáng nhất cho chức vô địch giải.

Nhớ lại với vụ diễn đáng tiếc diễn ra trên SVĐ Hàng Đẫy tối ngày 11/9 trong trận CLB Hà Nội đón tiếp Nam Định. Do nhiều lý do, CĐV Nam Định đốt pháo sáng. Thậm chí các CĐV đội khách đã ném pháo từ khán đài B sang khán đài A trúng người chị Tô Huyền Anh khiến chị bị bỏng nặng phải vào viện cấp cứu. Chưa dừng lại ở đó, các CĐV Nam Định còn xô xát với lực lượng cảnh sát cơ động làm nhiệm vụ trên sân khiến 2 chiến sĩ phải nhập viện.

Sau khi sự cố xảy ra, theo báo cáo của giám sát trận đấu, lý do chính dẫn đến việc SVĐ Hàng Đẫy không kiểm soát được việc CĐV Nam Định mang pháo sáng vào sân là do BTC sân đã buông lỏng công tác an ninh. Cụ thể, BTC sân Hàng Đẫy của CLB Hà Nội không lắp hệ thống cổng từ bên ngoài SVĐ để kiểm tra các vật dụng mang vào sân của CĐV.

Sau khi đã không kiểm soát tốt từ bên ngoài để CĐV mang rất nhiều pháo vào bên trong, với lực lượng an ninh mỏng, thiếu sự phối hợp... đã dẫn đến việc CĐV Nam Định thoải mái đốt pháo mà không ai bị bắt.