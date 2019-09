Bỏ "7749" lớp filter, nhan sắc thật của vợ hai Minh Nhựa khiến CĐM “câm nín“

Vợ hai Minh Nhựa- Mina Phạm đang là cái tên hot trên MXH khi liên tiếp vướng nhiều scandal trong thời gian gần đây. Sau khi không tham gia đám cưới con gái riêng của chồng, Mina vướng vào lùm xùm mê sống ảo, "trộm" ảnh checkin của blogger người Úc. Thậm chí, caption "so deep" cũng do vợ hai đại gia Minh Nhựa âm thầm lấy của người khác. Đầu tư vào việc sống ảo, không khó để nhận thấy những bức hình selfie Mina Phạm đăng tải đều từng qua 7749 lớp filter ảo diệu. Gương mặt Mina sau khi được trang điểm kĩ càng, qua vài app chỉnh ảnh trở nên thon gọn, làn da căng bóng mịn màng và xinh đẹp không góc chết. Những hình ảnh vợ đại gia Minh Nhựa - Mina mới nhất được cô nàng đăng trên trang cá nhân khiến nhiều người xuýt xoa trước vẻ trẻ trung và thần thái sang chảnh. Tuy nhiên, mới đây CĐM sửng sốt khi phát hiện nhan sắc thật của vợ đại gia Minh Nhựa dưới 7749 lớp makeup và filter. Tấm ảnh Mina bị báo chí chụp tại sân bay khác "một trời một vực" so với những tấm cô nàng đăng tải trước đó. CĐM không khỏi "câm nín" trước nhan sắc thật có phần già nua của cô nàng. So với những tấm ảnh trên trang cá nhân, mặt mộc của Mina Phạm lộ rõ vết lão hoá, làn da sạm màu và các đường nét không thật xuất sắc. "Có chắc là cùng 1 người không đấy, nhìn ảnh tưởng 2 mẹ con chứ", "Vợ đại gia mà như trẻ trâu", "Có cả tấn vàng cũng không mua được nét sang chảnh quý phái đâu"... là những bình luận của CĐM dành cho Mina Phạm.

Vợ hai Minh Nhựa- Mina Phạm đang là cái tên hot trên MXH khi liên tiếp vướng nhiều scandal trong thời gian gần đây. Sau khi không tham gia đám cưới con gái riêng của chồng, Mina vướng vào lùm xùm mê sống ảo, "trộm" ảnh checkin của blogger người Úc. Thậm chí, caption "so deep" cũng do vợ hai đại gia Minh Nhựa âm thầm lấy của người khác. Đầu tư vào việc sống ảo, không khó để nhận thấy những bức hình selfie Mina Phạm đăng tải đều từng qua 7749 lớp filter ảo diệu. Gương mặt Mina sau khi được trang điểm kĩ càng, qua vài app chỉnh ảnh trở nên thon gọn, làn da căng bóng mịn màng và xinh đẹp không góc chết. Những hình ảnh vợ đại gia Minh Nhựa - Mina mới nhất được cô nàng đăng trên trang cá nhân khiến nhiều người xuýt xoa trước vẻ trẻ trung và thần thái sang chảnh. Tuy nhiên, mới đây CĐM sửng sốt khi phát hiện nhan sắc thật của vợ đại gia Minh Nhựa dưới 7749 lớp makeup và filter. Tấm ảnh Mina bị báo chí chụp tại sân bay khác "một trời một vực" so với những tấm cô nàng đăng tải trước đó. CĐM không khỏi "câm nín" trước nhan sắc thật có phần già nua của cô nàng. So với những tấm ảnh trên trang cá nhân, mặt mộc của Mina Phạm lộ rõ vết lão hoá, làn da sạm màu và các đường nét không thật xuất sắc. "Có chắc là cùng 1 người không đấy, nhìn ảnh tưởng 2 mẹ con chứ", "Vợ đại gia mà như trẻ trâu", "Có cả tấn vàng cũng không mua được nét sang chảnh quý phái đâu"... là những bình luận của CĐM dành cho Mina Phạm.