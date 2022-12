CĐV Indonesia tấn công xe chở tuyển Thái Lan

Cuộc đọ sức giữa Indonesia và Thái Lan được xem là "chung kết" của bảng A, AFF Cup 2022. Trước giờ bóng lăn khoảng 1 tiếng, xe buýt chở đội khách khi đang di chuyển tới sân Bung Karno thì bị CĐV quá khích Indonesia vây kín.

Một số CĐV đội chủ nhà dùng gạch, đá ném vỡ kính xe chở đội tuyển Thái Lan. Theo Thai PBS, những CĐV này thậm chí còn đạp cửa xe và la hét, đốt pháo.

CĐV Indonesia "quây" xe tuyển Thái Lan

Sau khi có sự can thiệp của lực lượng an ninh, xe chở tuyển Thái Lan thoát thoát được ra khỏi đám đông hỗn loạn và vẫn kịp tới sân. Dù không có cầu thủ nào bị thương nhưng các thành viên đội khách có một phen thót tim.

Nữ trưởng đoàn tuyển Thái Lan Madam Pang từng lên tiếng cảnh báo về sức ép mà khán giả đội chủ nhà tạo ra trên sân Gelora Bung Karno. Tuy nhiên, tuyển Thái Lan không ngờ họ lại được "chào hỏi" sớm như vậy.

Theo lịch ban đầu do AFF đưa ra, trận Indonesia vs Thái Lan diễn ra vào lúc 19h30 ngày 29/12. Tuy nhiên, do lo ngại về tình trạng an ninh, cuộc chạm trán này được đẩy lên sớm hơn, vào lúc 16h30.

Xe chở đội khách đã bị CĐV ném vỡ cửa kính

Sau vụ CĐV tấn công xe chở Thái Lan, LĐBĐ Indonesia có thể nhận một án phạt. Trong trường hợp nặng nhất, đội bóng xứ Vạn đảo có thể không được thi đấu sân nhà hoặc chơi trên sân không có khán giả.

Hồi tháng 10, bạo loạn kinh hoàng xảy ra trên SVĐ Kanjuruhan tại giải VĐQG Indonesia khiến hơn hơn 100 người thiệt mạng.