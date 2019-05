Câu chuyện cảm động của người nhặt ve chai trong đêm mưa gió

"Chín giờ tối, đi ship cái đơn cuối, trời cũng đang mưa lâm râm sợ ướt hàng của khách nên mình tấp vào gầm cầu Chà Và trú mưa và gặp chú này...



- Trời mưa hóng gió mát quá chú ha, chú làm gì mà sao giờ này chưa về nhà nữa?

- Tui đi lượm ve chai kiếm 3 bữa cơm cậu ơi. Trước nhà tui ở khúc Lưu Hữu Phước, mà có thằng con phá quá, cờ bạc tới bán nhà bán cửa, rồi dính vô ba cái xì ke. Già rồi không ai mướn mình làm, bữa nay lụm ve chai mới được 2 bữa thôi, còn thiếu mấy ngàn tui đợi xin người ta thêm.

Mình lục trong túi (nãy có 5 nghìn bơm hai bánh xe giờ còn có tờ 50 nghìn). Ngồi chờ hoài không thấy ai, mà có thấy thì chắc cũng hiếm có người bố thí cho chú chút bạc lẻ.

Thấy thương, mình móc luôn tờ 50 nghìn đưa chú: "Chú cầm đi mua cơm đi, mưa đói lạnh lắm, con chỉ giúp được chú có bấy nhiêu thôi", (nguyên buổi chiều làm thêm của con đó, nói thầm thôi).

Chú cầm rồi lật đật chạy đi, mình tính quay xe thì: "Cậu ơi, cậu, tui trả cậu 42 nghìn tui cần 8 nghìn đủ tiền cơm thôi chứ tiền này cũng mồ hôi nước mắt của cậu".

Cầm tiền mà rưng rưng, trời gió rít từng cơn nhưng lòng ấm áp lắm. Họ nghèo nhưng không hèn. Nhiều khi mình kiếm tiền, một xíu mưa gió đã than lên than xuống nhưng nhìn lại vẫn còn may mắn hơn nhiều người".

Người đàn ông già trả lại tiền được biếu.

