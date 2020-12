Bị nói lấy chồng vì tiền, vợ "streamer giàu nhất Việt Nam" đáp trả

Hot girl Xoài Non có lẽ là một trong những cái tên đình đám nhất năm 2020 khi kết hôn cùng Xemesis. Hậu đám cưới với streamer giàu nhất Việt Nam, Xoài Non gặp phải nhiều hoài nghi từ cư dân mạng thắc mắc về cuộc sống hôn nhân của cô nàng. Mới đây, trên story Instagram, Xoài Non phản ứng lại khá gay gắt khi bị hỏi về nguyên nhân kết hôn của mình. Cụ thể, tài khoản này đã hỏi thẳng cô nàng: "Chị yêu anh Hiếu vì tiền hay vì tình cảm vậy?" Trước câu hỏi của người này, bà xã Xemesis bực bội nhắn lại: "Trước khi hỏi nắp cái não đã em ơi. Hỏi câu hỏi dốt dữ vậy em". Câu trả lời của hot girl Xoài Non khiến mọi người hả hê, họ chỉ trích tài khoản kia vô duyên khi đặt câu hỏi như vậy. Đây cũng không phải lần đầu tiên hot girl công khai "đấu" lại antifan trên mạng xã hội. Trước đó ngay sau đám cưới, vợ Xemesis tổ chức một buổi livestream trên trang cá nhân để trò chuyện cùng người hâm mộ. Bên cạnh những câu hỏi về chuyến "tuần trăng mặt" của cặp đôi thì không ít người cũng thắc mắc chuyện vợ chồng Xoài Non dự định khi nào sinh em bé. Có nhiều anti-fan "kém duyên" đã trù ẻo cuộc sống sau này của cô sẽ không thuận lợi. Đọc xong những bình luận này khiến bà xã Xemesis không khỏi bàng hoàng và "sốc". Cụ thể, Xoài Non cho biết: ''Có người nói mình mọi thứ đến với mình quá dễ dàng thì sau này sẽ khó sinh con, không sinh được con. Mình nghe xong mà bàng hoàng''. Vì vậy mà dưới đoạn livestream, đông đảo người hâm mộ đã lên tiếng động viên, khuyên cô nàng nên vui sống và bỏ ngoài tai những lời lẽ tiêu cực. Ngày 14/11 vừa qua, đám cưới "streamer giàu nhất Việt Nam" Xemesis và bạn gái kém 13 tuổi Xoài Non diễn ra trong sự trầm trồ của nhiều người. Xemesis và Xoài Non gặp nhau lần đầu tiên tại một sự kiện game cuối năm 2018. Sau khi về nhà, Xoài Non đã add Facebook đối phương và Xemesis là người mở lời nhắn tin trước. Xoài Non là một trong những gương mặt nổi trội trong thế hệ hot girl sinh năm 2002. Cô nàng sở hữu nhan sắc lai Tây ấn tượng với đôi mắt sâu và nụ cười tỏa nắng. Ảnh: Facebook, Instagram nhân vật Mời quý độc giả đón xem thêm video: Hội "Tứ Hoàng Streamer" PewPew, ViruSs, Mixi Gaming, Xemesis - Nguồn: YAN News

