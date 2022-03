Bị đồn nghỉ chơi với Thiều Bảo Trâm, hot girl Xoài Non nói gì?

Từ sau câu chuyện "chiếc bánh gato trà xanh", khán giả dường như không còn thấy hot girl Xoài Non và Thiều Bảo Trâm tương tác với nhau trên mạng xã hội. Mấy ngày gần đây, netizen không khỏi thắc mắc về mối quan hệ của hai người đẹp nên dấy lên nhiều nghi vấn Xoài Non và Bảo Trâm đã nghỉ chơi. Mới đây trên Instagram cá nhân, nàng hot girl 2K đã lên tiếng về tình trạng hiện tại với Thiều Bảo Trâm. Cụ thể, khi Xoài Non mở mục hỏi đáp trên story tại Instagram cá nhân cô nàng đã nhận được một câu hỏi có nội dung: "Tại sao chị nghỉ chơi với chị Thiều Bảo Trâm ạ". Đáp lại thắc mắc của khán giả, Xoài Non khẳng định: "Ai đồn ác vậy, tui nghỉ chơi hồi nào". Động thái này cho thấy mối quan hệ giữa bà xã Xemesis và nữ ca sĩ vẫn đang rất tốt đẹp. Vụ việc chiếc bánh kem bắt đầu vào năm 2021, khi scandal "trà xanh" nổi lên, chiếc bánh kem với dòng chữ "be strong sister" mà Linh Ngọc Đàm và Xoài Non đăng tải với hàm ý động viên Thiều Bảo Trâm đã khiến công chúng cực kỳ xôn xao. Sau đó, Xoài Non còn đăng tải story nhằm xin lỗi về việc đăng tải "chiếc bánh gato trà xanh". Cô nàng còn khẳng định: "Vì sự bốc đồng mình đã xen vào chuyện không phải của mình. Cái đó là lỗi sai duy nhất của mình" và hứa "sẽ không có lần nào nữa". Có lẽ vì nhận về quá nhiều ý kiến từ cư dân mạng nên cô nàng tiếp tục đăng tải thêm một story khác. Ở story này, cô nàng lại nhấn mạnh thêm bản thân "không bịa ra hay thêm bớt câu nào" vào sự việc. Chính vì những story của nàng hot girl cùng cô bạn hot streamer Linh Ngọc Đàm đã khiến mọi người đồn đoán rằng hội “chị chị em em” của Thiều Bảo Trâm đã chính thức "quay mặt" với nhau. Hiện tại cả hai người đẹp dù không nhắc đến nhau nhưng vẫn đều đặn đăng khoảnh khắc hằng ngày lên mạng xã hội. Thiều Bảo Trâm và Xoài Non đều được cư dân mạng nhận xét là nhan sắc ngày càng trở nên xinh đẹp, quyến rũ. Có thể thấy tình bạn của Xoài Non và Thiều Bảo Trâm vẫn rất khăng khít hậu ồn ào. Ảnh: Tổng hợp Mời độc giả xem video: Nhan sắc 2 hot girl Tik Tok khuấy đảo mạng xã hội: Ai nóng bỏng hơn? - Nguồn: Saostar

