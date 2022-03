Mặc kệ lời chỉ trích, hot girl Xoài Non lại khoe hình xăm mới

Nếu theo dõi hot girl Xoài Non thường xuyên ai tinh ý sẽ nhận ra cô cũng là người có niềm đam mê với xăm hình. Nhưng bà xã Xemesis xăm không nhiều, các hình trông cũng rất nhỏ nhắn, xinh xắn. Xoài Non tiết lộ, cô có hình xăm đầu tiên là năm 15 tuổi. Gia đình cô đã rất sốc khi biết chuyện, trong khi mẹ chỉ biết khóc, còn bố im lặng không nói gì. Mới đây, gái xinh Sài thành đã bổ sung thêm hai hình xăm nữa trên cánh tay phải. Một là 4 chữ cái viết tắt "DHKT", kèm với hình quả xoài xanh ở trên. Được biết, ý nghĩa của hình xăm này là chữ cái viết tắt tên của các thành viên trong gia đình hot girl. "Hình này là tên chữ cái đầu của từng thành viên trong gia đình Xoài. Bố mẹ và anh hai", cô chia sẻ. "Còn trái xoài kia là xoài xanh, vì nó hiện diện cho tên Xoài Non, cái tên tuổi trẻ của mình nên mình lưu giữ lại", nàng hot girl cho biết về ý nghĩa của hình xăm mới này. Tiếp đến là hình xăm “lovelaughlove" (sống - cười - yêu), Xoài Non dùng để nhắc nhở bản thân mình. Trước đó Xoài Non đã sở hữu 2 hình xăm lúc cô chỉ mới 15 tuổi, được biết thời điểm ấy cô đã làm gia đình phải sốc, trong khi mẹ chỉ biết khóc, còn bố im lặng không nói gì. Theo như Xoài Non từng chia sẻ, khi đó cô gặp phải nhiều chuyện nên quyết định khắc hình trên mình để động viên bản thân phải sống tốt hơn. Sau đó cô quyết định xăm năm sinh của đấng sinh thành trên ngực để nhắc nhở bản thân phải yêu thương, không được làm bố mẹ bận tâm thêm. Xoài Non sinh năm 2002, gây ấn tượng với thân hình nóng bỏng cùng khuôn mặt lai Tây dù là người Việt 100%. Nhờ ngoại hình nổi bật mà cô được mời tham gia một vài bộ phim sitcom, MV ca nhạc. Ngoài ra, cô còn là gương mặt có không ít tiếng tăm trong làng mẫu ảnh, chụp lookbook tại Sài Gòn. Tên tuổi cô nàng càng được quan tâm hơn khi kết đôi với Xemesis (sinh năm 1989) - nổi tiếng trong cộng đồng game với xuất thân giàu có. Sau thời gian yêu đương mặn nồng, cặp đôi quyết định tiến tới hôn nhân, đám cưới được tổ chức ngày 14/11/2020. Ảnh: Tổng hợp Mời độc giả xem video: Nhan sắc 2 hot girl Tik Tok khuấy đảo mạng xã hội: Ai nóng bỏng hơn? - Nguồn: Saostar

