Bị dân mạng bình luận lăng mạ hot girl Trâm Anh nói gì?

Ngày 6/9, trên trang cá nhân, hot girl Trâm Anh đăng đoạn clip ngắn đứng trên du thuyền và không có chia sẻ gì đính kèm.

Giống như mọi khi, mọi hành động của cô gái sinh năm 1995 trên mạng xã hội đều nhanh chóng nhận được sự quan tâm của dân mạng.

Chỉ sau ít giờ, bài đăng của 9X đã thu về gần 17.000 lượt xem và gần 100 bình luận.

Trên Instagram, Trâm Anh đăng clip ngắn thu hút sự chú ý của dân mạng. Ảnh chụp màn hình. Phía dưới clip, nhiều người comment chỉ trích, thậm chí dùng những lời lẽ bậy bạ để xúc phạm, lăng mạ Trâm Anh.



Tuy vậy, có không ít người lên tiếng bênh vực cô và tạo ra nhiều cuộc tranh cãi ở trang cá nhân của hot girl này.

Tài khoản @nhungoc viết: "Mọi người bình luận mất lịch sự quá. Để yên cho người ta được không?".

@n.truongg bình luận: "Thời gian sẽ nhấn chìm mọi thứ thôi, mong em sớm trở lại".

@an.tuyet.than động viên: "Mấy người chỉ đến thế thôi à, chuyện từ bao giờ rồi vẫn còn đào lại".

Trước đó, ngày 31/8, Trâm Anh đăng tấm ảnh đang hiến máu kèm caption: "To my mother" khiến nhiều người chú ý.

Phía dưới bài đăng, dân mạng để lại bình luận động viên, hỏi thăm Trâm Anh và mẹ.

Cô cũng từng đăng ảnh chụp với mẹ kèm dòng chữ: "Mom. I just want to say I’m sorry for everything" (Tạm dịch: Mẹ. Con chỉ muốn nói xin lỗi mẹ về mọi thứ).

Trâm Anh im lặng từ sau ồn ào trên mạng vào tháng 4/2019. Ảnh: Instagram NV. Tháng 4/2019, Trâm Anh vướng phải ồn ào vì được cho là cô gái trong một clip nóng trên mạng.



Từ đây, 8 tập phim sitcom Siêu quậy có sự tham gia của cô bị gỡ bỏ, thiệt hại khoảng 300 triệu đồng.

Tới đầu tháng 5, sự xuất hiện của Trâm Anh trong chương trình Quý ông đại chiến cũng bị cắt khỏi sóng VTV.

Toàn bộ hình của cô được thay bằng cách ghép những cảnh quay khác.

Từ thời điểm đó tới nay, hot girl này không tham gia một sự kiện hay có chia sẻ nào trên mạng xã hội.

Zing.vn nhiều lần liên lạc với cô nhưng chưa nhận được câu trả lời.

Trâm Anh (Đỗ Thị Trâm Anh, sinh năm 1995) hút sự chú ý khi góp mặt trong Nóng cùng World Cup 2018.

Sau đó, 9X liên tục dính phải loạt thị phi như: bị nhóm hot girl Trương Hoàng Mai Anh, Linh Thỏ... "nghỉ chơi" vì kiêu, chảnh; bị "tố" lợi dụng streamer Pew Pew để nổi tiếng khi cả 2 cùng tham gia gameshow Mảnh ghép tình yêu.