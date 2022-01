Bị antifan bình luận phản cảm, Mai Âm Nhạc có động thái lạ

Mai Âm Nhạc được mọi người biết đến tính cách hài hước cùng những trò tấu hài và cách chơi chữ đa dạng. Tuy nhiên, cô nàng cũng có không ít antifans vì sự "hài hước quá hóa vô duyên" của mình. Trên trang cá nhân gần nửa triệu người theo dõi, của hiện tượng Mai Âm Nhạc, không khó để bắt gặp những bình luận như "vô duyên mà tưởng mình hài hước", "kém duyên quá"... thậm chí là những comment phản cảm. Không lựa chọn cách im lặng, hiện tượng mạng Mai Âm Nhạc cũng sẵn sàng đáp trả lại những người chê mình. Nhưng lần này thì còn táo bạo hơn, cô đã nhắn tin thẳng cho antifan để... hỏi lý do. Trên story Instagram của mình, Mai Âm Nhạc đã chụp lại một đoạn tin nhắn với nội dung như sau: "Chị ơi, chị xinh mà sao chị nói em là con đầu *** thế chị. Em có làm gì đâu mà chị chửi em", kèm theo ký hiệu mặt cười. Nguyên nhân dẫn tới hành động này là do Mai Âm Nhạc đã đọc được những dòng bình luận phản cảm của cư dân mạng dành cho mình. Đây không phải là lần đầu tiên Mai Âm Nhạc đáp trả lại những bình luận của antifans mặc kệ hình tượng. Có lẽ, dù cho có nhiều người không thích mình hơn nữa nên Mai Âm Nhạc vẫn như chẳng ngại gì. Cách đây chưa lâu, trên hội nhóm Facebook, một cô gái đã kể về trải nghiệm không mấy vui vẻ khi mua hàng thanh lý của Mai Âm Nhạc. Cụ thể, cô gái này đã mua thanh lý đôi giàu hiệu của "hiện tượng mạng" với giá 500 ngàn đồng. Tuy nhiên, sau khi mua hàng và chuyển khoản đầy đủ tiền, cô gái này ại không nhận được hồi âm gì từ phía Mai Âm Nhạc. Trong khi cả hai vẫn đang nói chuyện rất vui vẻ bình thường, sau đó cả tháng, tin nhắn nào của cô cũng bị lơ đẹp. Mãi đến hôm nay, sau khi cô gái đó đăng đàn "bóc phốt" thì Mai Âm Nhạc mới có phản hồi nhanh chóng. Thí sinh Rap Việt cho biết, hàng đã bị thất lạc và chuyển khoản lại tiền cho cô gái đó. Ngoài ra hiện tượng mạng còn chia sẻ lý do không kiểm tra được tin nhắn vì đang đi thi. Để thể hiện đam mê, Mai Âm Nhạc dự thi Rap Việt và bị loại ngay ở vòng đối đầu. Dù sớm bị loại nhưng Mai Âm Nhạc đã để lại ấn tượng sâu sắc với khán giả bằng cá tính của mình. Mời độc giả xem video: Những hiện tượng mạng đình đám trong năm 2020 thiếu tài năng, thừa chiêu trò - Nguồn: Saostar

