Hiện tượng mạng Mai Âm Nhạc bất ngờ “tố” ekip Rap Việt

Ở tập đầu tiên của mùa 2 Rap Việt, Mai Âm nhạc là thí sinh thu hút được nhiều sự chú ý. Ngoài việc ăn nói hóm hỉnh, cô nàng còn thể hiện được bản hit "Think of you" và được chọn về team Karik, đồng thời là một trong 5 thí sinh được bước tiếp vào vòng trong. Mang đến vòng thi đầu tiên một bài rap về tình yêu, hiện tượng mạng Mai Âm Nhạc chinh phục rap fans bởi giọng ca ngọt lịm, cô tự tin đặt biệt danh cho giám khảo Rhymastic là “Thiện Âm Thanh”. Vốn là một hiện tượng mạng xã hội gây bão thời gian qua, Mai Âm nhạc được BTC ưu ái giới thiệu một đoạn dài các clip viral trước đó. Mai Âm Nhạc chia sẻ: "Với Mai Âm Nhạc, âm nhạc không chỉ để nghe mà âm nhạc còn là music". Tuy nhiên, không lâu sau màn trình diễn của mình lên sóng, Mai Âm Nhạc đăng tải story chia sẻ cảm xúc của mình. Cô nàng tố ekip chương trình đã chọn đoạn mình xấu để lên sóng.

. Cô khiến các fan khó biết được đang vui hay đang buồn. Dẫu vậy ai cũng tin rằng Mai Âm Nhạc vô cùng vui sướng khi vào vòng tiếp theo. “Nghệ danh Mai Âm Nhạc xuất phát từ việc yêu âm nhạc và luôn tin vào ngày mai”, nữ rapper lý giải. Không chỉ xinh đẹp, cá tính, Mai Âm Nhạc còn rất lầy lội và hài hước. Cô nàng còn dí dỏm đặt biệt danh cho nam rapper Binz và nam ca sĩ JustaTee.

Mai Âm Nhạc tên thật là Hoàng Hương Quỳnh Mai, sinh năm 1997. Xinh đẹp, đa tài, cô nàng được xem là "hiện tượng" trên TikTok với những màn hỏi xoáy đáp xoay tấu hài khá lầy lội, thu hút lượng theo dõi "khủng". Một số sản phẩm âm nhạc của Mai Âm Nhạc có thể kể tên như: Mẩu chuyện đầu tiên, TIME MACHINE… Hiện tượng mạng về âm nhạc này còn thể hiện khả năng sáng tác của mình qua những ca khúc Don’t Kill Me, Brands, GMAJ 7, Người… Mai Âm Nhạc còn có niềm đam mê đặc biệt với những món đồ hoạ tiết da beo mà cô nàng để hẳn 1 "highlight story" trên instragram cá nhân của mình. Chú chó cưng của cô cũng sở hữu 1 bộ lông hoa tiết da beo. Mai Âm Nhạc còn lập hẳn cho thú cưng của mình 1 Instagram riêng. Mời quý độc giả xem video: Giao Lưu Cùng Mai Âm Nhạc | Cre: Mai/Anh Da Vàng

Ở tập đầu tiên của mùa 2 Rap Việt, Mai Âm nhạc là thí sinh thu hút được nhiều sự chú ý. Ngoài việc ăn nói hóm hỉnh, cô nàng còn thể hiện được bản hit "Think of you" và được chọn về team Karik, đồng thời là một trong 5 thí sinh được bước tiếp vào vòng trong. Mang đến vòng thi đầu tiên một bài rap về tình yêu, hiện tượng mạng Mai Âm Nhạc chinh phục rap fans bởi giọng ca ngọt lịm, cô tự tin đặt biệt danh cho giám khảo Rhymastic là “Thiện Âm Thanh”. Vốn là một hiện tượng mạng xã hội gây bão thời gian qua, Mai Âm nhạc được BTC ưu ái giới thiệu một đoạn dài các clip viral trước đó. Mai Âm Nhạc chia sẻ: "Với Mai Âm Nhạc, âm nhạc không chỉ để nghe mà âm nhạc còn là music". Tuy nhiên, không lâu sau màn trình diễn của mình lên sóng, Mai Âm Nhạc đăng tải story chia sẻ cảm xúc của mình. Cô nàng tố ekip chương trình đã chọn đoạn mình xấu để lên sóng.

. Cô khiến các fan khó biết được đang vui hay đang buồn. Dẫu vậy ai cũng tin rằng Mai Âm Nhạc vô cùng vui sướng khi vào vòng tiếp theo. “Nghệ danh Mai Âm Nhạc xuất phát từ việc yêu âm nhạc và luôn tin vào ngày mai”, nữ rapper lý giải. Không chỉ xinh đẹp, cá tính, Mai Âm Nhạc còn rất lầy lội và hài hước. Cô nàng còn dí dỏm đặt biệt danh cho nam rapper Binz và nam ca sĩ JustaTee.

Mai Âm Nhạc tên thật là Hoàng Hương Quỳnh Mai, sinh năm 1997. Xinh đẹp, đa tài, cô nàng được xem là "hiện tượng" trên TikTok với những màn hỏi xoáy đáp xoay tấu hài khá lầy lội, thu hút lượng theo dõi "khủng". Một số sản phẩm âm nhạc của Mai Âm Nhạc có thể kể tên như: Mẩu chuyện đầu tiên, TIME MACHINE… Hiện tượng mạng về âm nhạc này còn thể hiện khả năng sáng tác của mình qua những ca khúc Don’t Kill Me, Brands, GMAJ 7, Người… Mai Âm Nhạc còn có niềm đam mê đặc biệt với những món đồ hoạ tiết da beo mà cô nàng để hẳn 1 "highlight story" trên instragram cá nhân của mình. Chú chó cưng của cô cũng sở hữu 1 bộ lông hoa tiết da beo. Mai Âm Nhạc còn lập hẳn cho thú cưng của mình 1 Instagram riêng. Mời quý độc giả xem video: Giao Lưu Cùng Mai Âm Nhạc | Cre: Mai/Anh Da Vàng