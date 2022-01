Từng bị tố quỵt tiền, “hiện tượng mạng” Mai Âm Nhạc phản ứng sao?

Được xem là một trong những "idol" hài hước nhất nhì showbiz Việt, Mai Âm Nhạc thường xuyên có những nội dung độc đáo khiến cư dân mạng thích thú. "Hiện tượng mạng" Mai Âm Nhạc nổi tiếng trên MXH sau khi xuất hiện tại casting Rap Việt, về sau cô nàng càng nhận về nhiều sự yêu quý của netizen hơn. Mới đây, Mai Âm Nhạc bất ngờ chia sẻ lên trang cá nhân về thông tin từng bị tố quỵt tiền, rồi im lặng cả tháng. Được biết vụ việc này đã xảy ra cách đây khá lâu. Sau khi chia sẻ lên MXH, thông tin này đã làm netizen không khỏi tò mò. Khi 1 cư dân mạng hỏi nợ bao nhiêu và năn nỉ trả tiền cho người ta thì Mai Âm Nhạc cũng đáp gọn: "500 nghìn". Về vụ việc này, vào khoảng tháng 10/2021 trên MXH bất ngờ xuất hiện bài đăng của một cô gái kể về trải nghiệm không mấy vui vẻ khi mua hàng thanh lý của "hiện tượng mạng" Mai Âm Nhạc. Cụ thể, cô gái này đã mua thanh lý đôi giàu hiệu của Mai với giá 500 ngàn đồng. Tuy nhiên, sau khi mua hàng và chuyển khoản đầy đủ tiền, cô gái này ại không nhận được hồi âm gì từ phía Mai Âm Nhạc. Trong khi cả hai vẫn đang nói chuyện rất vui vẻ bình thường, sau đó cả tháng, tin nhắn nào của cô cũng bị lơ đẹp. Sau khi đăng đàn tố cáo, Mai Âm Nhạc mới có phản hồi nhanh chóng. Thí sinh Rap Việt cho biết, hàng đã bị thất lạc và chuyển khoản lại tiền cho cô gái đó. Ngoài ra Mai Âm Nhạc còn chia sẻ lý do không kiểm tra được tin nhắn vì đang đi thi. Một sự việc nữa cũng gây ảnh hưởng đến tên tuổi của Mai Âm Nhạc đó là việc cô đăng status: "Bà Huyện Thank You", trò đùa này đã nhận về cơn mưa "gạch đá" từ cư dân mạng. Nhiều người cho rằng hành động của cô nàng là quá trớn, thậm chí là khiếm nhã khi chế nhạo tên riêng của người nổi tiếng và đã khuất. Kể từ sau nhiều lần vướng lùm xùm, Mai Âm Nhạc cũng đã có những chia sẻ "tâm trạng" trên story Instagram của mình. Mai tự hào khi có những tính cách tốt như "vui vẻ, chân thành, thẳng thắn" bên cạnh những khuyết điểm "hay văng tục, chửi bậy, vô duyên". Dù nhiều lần vạ miệng bởi chính sự kém duyên của mình nhưng Mai Âm Nhạc vẫn như phớt lờ mọi lời góp ý của cộng đồng mạng. Cách nói chuyện của Mai Âm Nhạc có thể thu hút được các bạn trẻ Gen Z nhưng với những người lớn tuổi, họ cảm thấy không hài lòng. Ảnh: Tổng hợp Mời độc giả xem video: Những hiện tượng mạng đình đám trong năm 2020 thiếu tài năng, thừa chiêu trò - Nguồn: Saostar

Được xem là một trong những "idol" hài hước nhất nhì showbiz Việt, Mai Âm Nhạc thường xuyên có những nội dung độc đáo khiến cư dân mạng thích thú. "Hiện tượng mạng" Mai Âm Nhạc nổi tiếng trên MXH sau khi xuất hiện tại casting Rap Việt, về sau cô nàng càng nhận về nhiều sự yêu quý của netizen hơn. Mới đây, Mai Âm Nhạc bất ngờ chia sẻ lên trang cá nhân về thông tin từng bị tố quỵt tiền, rồi im lặng cả tháng. Được biết vụ việc này đã xảy ra cách đây khá lâu. Sau khi chia sẻ lên MXH, thông tin này đã làm netizen không khỏi tò mò. Khi 1 cư dân mạng hỏi nợ bao nhiêu và năn nỉ trả tiền cho người ta thì Mai Âm Nhạc cũng đáp gọn: "500 nghìn". Về vụ việc này, vào khoảng tháng 10/2021 trên MXH bất ngờ xuất hiện bài đăng của một cô gái kể về trải nghiệm không mấy vui vẻ khi mua hàng thanh lý của " hiện tượng mạng " Mai Âm Nhạc. Cụ thể, cô gái này đã mua thanh lý đôi giàu hiệu của Mai với giá 500 ngàn đồng. Tuy nhiên, sau khi mua hàng và chuyển khoản đầy đủ tiền, cô gái này ại không nhận được hồi âm gì từ phía Mai Âm Nhạc. Trong khi cả hai vẫn đang nói chuyện rất vui vẻ bình thường, sau đó cả tháng, tin nhắn nào của cô cũng bị lơ đẹp. Sau khi đăng đàn tố cáo, Mai Âm Nhạc mới có phản hồi nhanh chóng. Thí sinh Rap Việt cho biết, hàng đã bị thất lạc và chuyển khoản lại tiền cho cô gái đó. Ngoài ra Mai Âm Nhạc còn chia sẻ lý do không kiểm tra được tin nhắn vì đang đi thi. Một sự việc nữa cũng gây ảnh hưởng đến tên tuổi của Mai Âm Nhạc đó là việc cô đăng status: "Bà Huyện Thank You", trò đùa này đã nhận về cơn mưa "gạch đá" từ cư dân mạng. Nhiều người cho rằng hành động của cô nàng là quá trớn, thậm chí là khiếm nhã khi chế nhạo tên riêng của người nổi tiếng và đã khuất. Kể từ sau nhiều lần vướng lùm xùm, Mai Âm Nhạc cũng đã có những chia sẻ "tâm trạng" trên story Instagram của mình. Mai tự hào khi có những tính cách tốt như "vui vẻ, chân thành, thẳng thắn" bên cạnh những khuyết điểm "hay văng tục, chửi bậy, vô duyên". Dù nhiều lần vạ miệng bởi chính sự kém duyên của mình nhưng Mai Âm Nhạc vẫn như phớt lờ mọi lời góp ý của cộng đồng mạng. Cách nói chuyện của Mai Âm Nhạc có thể thu hút được các bạn trẻ Gen Z nhưng với những người lớn tuổi, họ cảm thấy không hài lòng. Ảnh: Tổng hợp Mời độc giả xem video: Những hiện tượng mạng đình đám trong năm 2020 thiếu tài năng, thừa chiêu trò - Nguồn: Saostar