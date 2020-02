Bàng hoàng cặp hot girl đứng cạnh nhau bị tưởng nhầm chị em sinh đôi

Nguyễn Lê Vi sinh năm 1996 là hot girl, mẫu ảnh look book nổi tiếng ở Hà Nội. Cô còn được biết đến vì có ngoại hình giống với hot girl Việt đời đầu là nữ MC, diễn viên Vân Hugo. Mới đây, hot girl Lê Vi và Vân Hugo bất ngờ tung bộ ảnh cùng nhau khiến nhiều người nhận ra sự giống nhau về ngoại hình của cặp đôi này. Xem xong những bức ảnh của cặp hot girl 2 thế hệ Lê Vi và Vân Hugo nhiều dân mạng còn trêu đùa rằng: "Nhìn chẳng khác gì hai chị em cùng cha. Đúng là đã khi đứng vào với nhau lại càng khiến bức ảnh sang hơn". Ảnh: Dân Việt Lê Vi từng chia sẻ rằng cô cảm thấy vui và hạnh phúc khi quen được đàn chị Vân Hugo nhờ có nhanh sắc giống nhau. Đồng thời cô cũng khẳng định rằng bản thân không cảm thấy ngại ngùng hay chạnh lòng khi được gọi là bản sao của MC có tiếng. Ảnh: Dân Việt Tú Hảo và Châu Bùi có lẽ là cặp đôi gây hoang mang nhất vì không ít lần dân tình được dịp chia sẻ những hình ảnh so sánh ngoại hình và phong cách thời trang giống nhau đến ngỡ ngàng của hai cô nàng hot girl "đình đám" này. Quán quân The Face 2017 nhiều lần được dân mạng mang ra so sánh cùng hot girl Hà thành khi cặp đôi sở hữu nhiều nét giống nhau. Không chỉ có ngoại hình "hao hao" nhau mà Tú Hảo và Châu Bùi còn có phong cách ăn mặc khá giống nhau. Cặp đôi nhiều lần khiến dân tình phải "toát mồ hôi" để phân biệt. Nhắc đến các cặp đôi có ngoại hình giống nhau như hai giọt nước mà không kể đến 2 nàng hot girl Hà Nội là Khánh Linh (SN 1995) và Tâm Tít (SN 1989) thì thật là thiếu sót lớn. Ngay từ khi xuất hiện, Khánh Linh và Tâm Tít đã khiến dân tình "bán tín bán nghi" về mối quan hệ của cả hai khi họ sở hữu gương mặt có quá nhiều nét tương đồng. Về ngoại hình, cả Khánh Linh và Tâm Tít đều sở hữu gương mặt xinh đẹp với mắt to, mũi cao, đôi môi gợi cảm cùng vóc dáng mảnh mai, cân đối. Chính vì sự trùng hợp ngoại hình đến khó tin mà không ít lần, hot girl sinh năm 1995 này bị nhận xét là "bản sao" của đàn chị.

