Hot girl Việt thi nhau khoe quà Valentine ai cũng khủng khiếp

Tùng Sơn và Trang Lou luôn là cặp đôi ngọt ngào, thu hút được sự chú ý trên mạng xã hội. Valentine năm nay, cặp vợ chồng trẻ dành tặng nhau những chiếc áo phông hàng hiệu và món quà handmade do chính hot girl sinh năm 1995 làm. Kiên Hoàng và hot girl Hà Thành Heo Mi Nhon có một bữa tối lãng mạn vào ngày 13/2. "Valentine thứ 6. Vẫn bùng cháy phừng phừng" - Kiên Hoàng chia sẻ trên trang cá nhân. Valentine đầu tiên của Âu Hà My sau khi kết hôn được chồng cô chuẩn bị kỹ lưỡng với bóng bay, hoa và nến cùng một bữa tối tại gia cực kỳ lãng mạn. "Valentine nào cũng có bất ngờ. Lãng mạn quá cảm ơn anh xã nhiều" - Nữ giảng viên xinh đẹp hạnh phúc cho biết. Gia đình giàu có nên vợ chồng Joyce Phạm và Tâm Nguyễn dành tặng nhau những món quà vô cùng giá trị. Con gái Minh Nhựa tặng chồng một chiếc iphone Pro Max cùng đôi giày đến từ thương hiệu Nike. Trong khi đó, món quà mà Joyce Phạm được chồng tặng lại là nước hoa và một bó hoa "siêu to khổng lồ". Thuỳ Dương, bạn gái cầu thủ Huy Hùng cũng khoe được bạn trai tặng một bó hồng đỏ thắm nhân ngày Valentine. Sau khi chia tay Phan Văn Đức, Ngọc Nữ từng hé lộ hình ảnh người yêu giàu có. Valentine năm nay cô được tặng món quà đến từ thương hiệu sang chảnh Hermes.Hot girl Hà Lade cũng được tặng một hộp quà lớn từ thương hiệu Hermes và bó hoa hồng size đại cực đẹp. Cô nàng ngọt ngào viết: "Đâu cần nến và hoa khi chính anh là một món quà". Gái xinh đình đám số 1 Sài Thành khoe được tặng một bông hoa hồng đỏ thắm nhân dịp Valentine. Xem thêm clip: Con rể của Minh nhựa, rich kid đúng hiệu, chơi xế xịn chẳng thua gì bố vợ - Nguồn: Youtube

