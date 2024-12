Baifern Pimchanok bị gắn mác "nữ hoàng cảnh nóng"

Sau siêu phẩm Thiên sứ tội lỗi, nữ diễn viên Thái Lan Baifern Pimchanok tiếp tục trở lại khuấy động màn ảnh nhỏ với tác phẩm được gán mác phim 18+ mang tên Thicha Tái Sinh (Tên khác: Nàng Thicha). Mặc dù chỉ mới lên sóng 2 tập đầu nhưng bộ phim với sự góp mặt của Baifern Pimchanok đã nhanh chóng thu hút lượt xem khủng, đặc biệt cảnh nóng giữa nữ diễn viên và bạn diễn là Peach Pachara Chirathivat đã trở thành chủ đề bán tán trên khắp các diễn đàn. Baifern Pimchanok vào vai một cô gái sống thác loạn, đổi đời bằng thân xác trong Thiên sứ tội lỗi thì tới Thicha tái sinh, nữ diễn viên Thái Lan lại tiếp tục vào vai một người phụ nữ có quá khứ tủi nhục mang trong mình sự uất hận và tìm mọi thủ đoạn để trả thù. Mặc dù vai diễn trong phim mới của Baifern Pimchanok được đánh giá là đã có chiều sâu hơn nhưng việc tham gia đóng quá nhiều cảnh nóng khiến sao hạng A này nhận nhiều chỉ trích và dần đánh mất cảm tình của khán giả. Quay trở lại với đời tư của Baifern Pimchanok, ngoài thời gian tham gia nghệ thuật, cô nàng mới đây đã công khai chuyện tình yêu đẹp như mơ với nam diễn viên Nine Naphat. Baifern Pimchanok và Nine Naphat từng làm bạn và đồng hành trong nhiều sự kiện gần 5 năm trước khi công khai hẹn hò vào cuối năm 2022. Chuyện tình cảm của cặp đôi cũng nhận được sự ủng hộ và phản hồi tích cực từ fan. Baifern và Nine được nhận xét có sự tương xứng về ngoại hình và có nhiều sở thích chung. Trên trang cá nhân, hot girl Thái Lan thường xuyên đăng tải hình ảnh đi du lịch, tập gym cùng bạn trai. Một số bài tập mà Baifern và Nine vẫn tập cùng nhau như Double Abs, giống hệt chống đẩy, chỉ khác ở chỗ bạn nam nằm dưới và đỡ chân cho bạn nữ. Baifern Pimchanok là mỹ nhân đình đám nhất nhì xứ sở chùa vàng, nổi tiếng nhờ tài năng diễn xuất cùng gương mặt xinh đẹp không góc chết. Người đẹp Thái Lan ghi dấu ấn mạnh mẽ qua loạt phim ăn khách như "Tình yêu đầu tiên", "Yêu nhầm bạn thân", "Chiếc lá cuốn bay",...

Sau siêu phẩm Thiên sứ tội lỗi, nữ diễn viên Thái Lan Baifern Pimchanok tiếp tục trở lại khuấy động màn ảnh nhỏ với tác phẩm được gán mác phim 18+ mang tên Thicha Tái Sinh (Tên khác: Nàng Thicha). Mặc dù chỉ mới lên sóng 2 tập đầu nhưng bộ phim với sự góp mặt của Baifern Pimchanok đã nhanh chóng thu hút lượt xem khủng, đặc biệt cảnh nóng giữa nữ diễn viên và bạn diễn là Peach Pachara Chirathivat đã trở thành chủ đề bán tán trên khắp các diễn đàn. Baifern Pimchanok vào vai một cô gái sống thác loạn, đổi đời bằng thân xác trong Thiên sứ tội lỗi thì tới Thicha tái sinh, nữ diễn viên Thái Lan lại tiếp tục vào vai một người phụ nữ có quá khứ tủi nhục mang trong mình sự uất hận và tìm mọi thủ đoạn để trả thù. Mặc dù vai diễn trong phim mới của Baifern Pimchanok được đánh giá là đã có chiều sâu hơn nhưng việc tham gia đóng quá nhiều cảnh nóng khiến sao hạng A này nhận nhiều chỉ trích và dần đánh mất cảm tình của khán giả. Quay trở lại với đời tư của Baifern Pimchanok, ngoài thời gian tham gia nghệ thuật, cô nàng mới đây đã công khai chuyện tình yêu đẹp như mơ với nam diễn viên Nine Naphat. Baifern Pimchanok và Nine Naphat từng làm bạn và đồng hành trong nhiều sự kiện gần 5 năm trước khi công khai hẹn hò vào cuối năm 2022. Chuyện tình cảm của cặp đôi cũng nhận được sự ủng hộ và phản hồi tích cực từ fan. Baifern và Nine được nhận xét có sự tương xứng về ngoại hình và có nhiều sở thích chung. Trên trang cá nhân, hot girl Thái Lan thường xuyên đăng tải hình ảnh đi du lịch, tập gym cùng bạn trai. Một số bài tập mà Baifern và Nine vẫn tập cùng nhau như Double Abs, giống hệt chống đẩy, chỉ khác ở chỗ bạn nam nằm dưới và đỡ chân cho bạn nữ. Baifern Pimchanok là mỹ nhân đình đám nhất nhì xứ sở chùa vàng, nổi tiếng nhờ tài năng diễn xuất cùng gương mặt xinh đẹp không góc chết. Người đẹp Thái Lan ghi dấu ấn mạnh mẽ qua loạt phim ăn khách như "Tình yêu đầu tiên", "Yêu nhầm bạn thân", "Chiếc lá cuốn bay",...