Sự thật sau những hình ảnh “là nạn nhân” MXH rần rần chia sẻ

Gần đây, cụm từ “Tôi/mình là nạn nhân của…” đang trở thành một trend hot trên mạng xã hội. Dân mạng dùng cụm từ này để nói về bản thân chẳng may bị nạn, hoặc phải chịu hậu quả do một người hay một tình huống, một điều gì đó gây ra. Tuy nhiên, mặc dù là nạn nhân, nhưng thay vì đón nhận sự cố, hậu quả với thái độ không vui, cay cú tiêu cực thì nhiều người, nhất là gen Z với phong cách thoải mái và lạc quan của mình đã “bẻ lái” chấp nhận một cách nhẹ nhàng, vui vẻ. Cũng với trend này, nhiều người đã đăng tải cùng một dòng trạng thái đu trend: "Chúng tôi là nạn nhân của Khi cuộc đời cho bạn quả quýt", kèm theo là hình ảnh khóc lóc cảm xúc khiến nhiều người cảm thấy khó hiểu. Thực chất, "Khi cuộc đời cho bạn quả quýt" là một bộ phim đang hot dạo gần đây. Bộ phim thiên về tâm lý, tình cảm với cách khai thác gần gũi đã chạm vào trái tim và lấy đi nước mắt của nhiều khán giả. Câu nói "chúng tôi là nạn nhân của Khi cuộc đời cho bạn quả quýt" có lẽ là dòng review phim ngắn nhưng đầy đủ nhất về cảm xúc của một khán giả sau khi xem xong bộ phim nói trên. Những tình tiết phim cuốn hút khiến người xem đồng cảm và phải rơi nước mắt, thế nhưng không thể cưỡng lại sự cuốn hút mà xem đến...khóc sưng mắt. Nhiều người đều có cùng chung một cảm xúc khi xem bộ phim Hàn Quốc này, vô tình tạo nên một trào lưu thú vị trên mạng xã hội. Nhiều người khóc đến nỗi như...đi cắt mí về. Tình trạng chung của những người xem "Khi cuộc đời cho bạn quả quýt". "Khóc hết 8 lít nước mắt, hết 2 bịch giấy mới ra tới tập thứ 8, khóc không sót tập nào". Đến cả KOL hay những người nổi tiếng như Xoài Non, Việt Phương Thoa cũng không thể thoát khỏi sự cuốn hút của bộ phim.

