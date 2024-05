Tập gym cùng người yêu, Baifern Pimchanok ngày đẹp "bất chấp" thời gian

Baifern Pimchanok là mỹ nhân đình đám nhất nhì xứ sở chùa vàng, nổi tiếng nhờ tài năng diễn xuất cùng gương mặt xinh đẹp không góc chết. Người đẹp Thái Lan ghi dấu ấn mạnh mẽ qua loạt phim ăn khách như "Tình yêu đầu tiên", "Yêu nhầm bạn thân", "Chiếc lá cuốn bay",... Ở Thái Lan, Baifern Pimchanok vừa là diễn viên vừa là người mẫu quảng cáo đắt giá. Không chỉ thế, Baifern còn thường xuyên được các thương hiệu nội y "chọn mặt gửi vàng" mời làm đại sứ hình ảnh. Bên cạnh đó, Baifern còn khiến nhiều người ngưỡng mộ nhờ câu chuyện tình yêu đẹp như mơ với nam diễn viên Nine Naphat. Cả hai từng làm bạn và đồng hành trong nhiều sự kiện gần 5 năm trước khi công khai hẹn hò vào cuối năm 2022. Chuyện tình cảm của cặp đôi cũng nhận được sự ủng hộ và phản hồi tích cực từ fan. Baifern và Nine được nhận xét có sự tương xứng về ngoại hình và có nhiều sở thích chung. Trên trang cá nhân, hot girl Thái Lan thường xuyên đăng tải hình ảnh đi du lịch, tập gym cùng bạn trai. Một số bài tập mà Baifern và Nine vẫn tập cùng nhau như Double Abs, giống hệt chống đẩy, chỉ khác ở chỗ bạn nam nằm dưới và đỡ chân cho bạn nữ. Nếu việc tập luyện hàng ngày với HLV cá nhân dễ khiến bạn nản chí, thì phương pháp tập gym với "nửa kia" sẽ giúp quá trình tập luyện của bạn thêm phần hứng thú hơn nhờ vào những lời động viên, cảm thông và niềm đam mê yêu thể hình được truyền từ đối phương. Nhìn cách Baifern và Nine cùng nhau tập gym, nhiều bạn trẻ đã nhanh tay tag người yêu vào và rủ nhau cùng đẹp lên.

