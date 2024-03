Hé lộ hình ảnh mỹ nhân Thái Lan “quấn quít” bên bạn trai

Là một nữ diễn viên quen mặt với khán giả Thái Lan, Việt Nam và nhiều nước châu Á, Baifern sở hữu vẻ đẹp "sắc nước hương trời" khiến nhiều fan mê mẩn. Chuyện tình của mỹ nhân hàng đầu xứ chùa vàng cũng là điều khiến mọi người quan tâm. Baifern Pimchanok - Nine Naphat từng gây sốt màn ảnh rộng Thái Lan khi đóng cặp trong bộ phim Friend Zone (Yêu nhầm bạn thân) hồi 2019. Sau lần hợp tác này, cả hai giữ mối quan hệ thân thiết, thường xuyên công khai sánh bước tại các sự kiện và chia sẻ nhiều khoảnh khắc gần gũi trên mạng xã hội. Cặp đôi chính thức công khai chuyện tình cảm từ cuối năm 2022. Kể từ sau khi hẹn hò tới nay, dù gặp đôi chút sóng gió, nhưng cả hai vẫn đang phát triển tình cảm một cách tốt đẹp. Mới đây, cặp đôi đã đăng tải những hình ảnh cùng nhau đi ăn, anh chàng Nine không ngại làm các hành động thân mật với bạn gái như vòng tay qua cổ, áp sát má. Netizen đều bày tỏ sự ghen tị trước độ ngọt ngào của Baifern Pimchanok cùng bạn trai. Cặp đôi trong 1 phân cảnh hồi đóng chung "Friend zone". Cả 2 vào vai những cô cậu học trò ngây ngô nhưng hết sức đáng yêu. Baifern Pimchanok được xem là "nữ thần của điện ảnh Thái Lan". Baifern có sự nghiệp vô cùng thành công với khoảng 12 bộ phim điện ảnh và gần 20 phim truyền hình, trong đó nổi bật là A Little Thing Called Love, Friendzone, Chiếc Lá Cuốn Bay,... Ngay khi mới tham gia làng giải trí, Baifern đã gây ấn tượng với ngoại hình trong sáng, ngọt ngào. Những bức ảnh ngày bé của cô đã từng khiến cộng đồng mạng tấm tắc vì quá đỗi xinh đẹp. Có thể thấy khi lớn lên, nữ diễn viên vẫn giữ được các đường nét xinh đpẹ trên gương mặt. Thời gian qua đi, nét đẹp ấy trưởng thành hơn nhưng vẫn giữ được khí chất thanh thuần dù cô có theo đuổi phong cách thời trang nào đi nữa. Sự nghiệp của Baifern Pimchanok từng rơi vào bế tắc khi vướng scandal nghiện ngập ma túy, lộ clip nóng... Dù vậy, nhờ nhan sắc tự nhiên cùng tài năng diễn xuất, tính cách thân thiện là điều giúp Baifern Pimchanok dần ghi điểm trở lại với khán giả. Ở hiện tại, cô là diễn viên nhận cát-xê đóng phim cao, người mẫu cho hơn 10 thương hiệu thuộc nhiều lĩnh vực khác nhau, từ mỹ phẩm, đồ gia dụng, đồ uống, thiết bị điện tử,...

