“Sang chấn tâm lý” với loạt đồ ăn độc lạ vợ nấu cho chồng

Trong cuộc sống hôn nhân, bữa cơm gia đình luôn là một phần quan trọng giúp gắn kết tình cảm giữa hai vợ chồng. Tuy nhiên, không phải lúc nào chuyện bếp núc cũng suôn sẻ, và đôi khi, những món ăn được nấu bằng tất cả tình yêu thương lại trở thành… cơn ác mộng với người thưởng thức. Mới đây, trong một hội nhóm yêu bếp, một tài khoản đã chia sẻ loạt ảnh về những món ăn do chị em đứng bếp nấu cho chồng, khiến cư dân mạng dở khóc dở cười. Thay vì những món ăn ngon miệng, đẹp mắt, những ông chồng lại liên tục đối mặt với những "tác phẩm" độc lạ đến mức… khó nuốt. Loạt ảnh này nhanh chóng gây sốt trên mạng xã hội, thu hút hàng nghìn lượt bình luận và bình luận hài hước. Món cá hấp đắp chăn bằng...gừng? Những món ăn chiên – tưởng chừng đơn giản nhưng lại bị biến thành một miếng than cháy đen, đến mức khó ai có thể nhận ra nguyên bản. Món cháo cá nguyên con khiến người ăn nhớ mãi. Hay như món "gà luộc tro cốt" này, nhiều người nói đùa rằng chắc có lẽ chị vợ muốn bổ sung chất than cho chồng mình. Tài nấu nướng này có lẽ không phải ai cũng có thể làm được. Có lẽ chỉ...vô tình thôi mà. Biết là không nên đánh giá một món ăn qua vẻ bề ngoài, thế nhưng trông món ăn với hình dạng thế này thì có lẽ anh chồng khó lòng có thể nuốt nổi. Ở phần bình luận, nhiều người cũng chia sẻ những câu chuyện "cơm nhà có gì ăn nấy" đầy hài hước, từ món canh mặn như biển cho đến cơm cháy khét lẹt nhưng vẫn phải giả vờ ngon để giữ hòa khí gia đình.

