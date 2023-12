Ba nữ MC thể thao chung khung hình, nhan sắc đẹp như tiên tử

Mới đây, hình ảnh của 3 nữ MC kênh thể thao K+ dịp Giáng sinh thu hút sự chú ý của cư dân mạng. Bức ảnh tạo sức hút với nhan sắc rực rỡ của MC Vũ Thu Hoài, Á hậu Huyền My và Tú Linh MU. Có thể thấy, các nữ MC thể thao dường như hẹn nhau cùng diện 1 dresscode, ai nấy đều tỏa sắc lung linh, ngọt ngào. Thật khó để netizen có thể chọn lựa ra một mỹ nhân xinh đẹp nhất. MC Tú Linh từng nổi tiếng với giao diện tóc ngắn ngang vai cùng nụ cười rạng rỡ trước bảo tàng Louvre ở Pháp khoảng chục năm trước. Hiện tại, Tú Linh MU đã là mẹ 2 con. So sánh thời điểm trước đây và bây giờ có thể thấy nhan sắc của cô chẳng đổi khác là bao.Người đẹp thường xuyên xuất hiện trên sóng truyền hình với mái tóc dài, đen láy ấn tượng. MC Thu Hoài cũng là nhân vật nổi tiếng ở đài truyền hình thể thao K+. Không chỉ tạo dấu ấn với vai trò MC thể thao cô còn là diễn viên, người mẫu. MC Thu Hoài mới quay trở lại công việc sau nhiều tháng nghỉ sinh. Đáng chú ý người đẹp liên tục đồng hành cùng chị em với nhiều bí quyết chăm sóc sắc đẹp hay ho. Nhan sắc của Thu Hoài vẫn được đánh giá cao dù đã trải qua sinh nở. So với 2 người chị cùng dẫn dắt thì Huyền My có tần suất xuất hiện tại các sự kiện bên ngoài nhiều hơn. Vẻ đẹp của người đẹp sinh năm 1995 còn được các tờ báo Trung Quốc ca ngợi là ''quốc bảo nhan sắc Việt''. Lên sóng truyền hình, Huyền My gây ấn tượng với gương mặt xinh đẹp chuẩn thần tiên tỷ tỷ, Huyền My, nước da trắng hồng. Ảnh: Tổng hợp

