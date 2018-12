AFF Cup 2018: Ghi ở nơi phe vé “hành nghề” trước trận Việt Nam vs Malaysia

Rất động người dân, trong đó phần lớn là phe vé hoạt động trước cổng Trụ sở Liên đoàn Bóng đá Việt Nam - VFF ngày 13.12. Ảnh: T.A

Chiều 13.12, PV Dân Việt có mặt tại khu vực bên ngoài Trụ sở Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF), đường Lê Quang Đạo, phường Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm, TP.Hà Nội.

Vé nào cũng có

Mỗi khi có ô tô hay người dân đi xe máy tiến chậm tới, cánh phe vé lại ào ra gõ cửa kính, vịn tay lên thành ngó vào trong hỏi “bán hay mua vé”, “cần gì không?”.

Sau những lời mồi chào, họ cố níu những “thượng đế” với những lời hứa hẹn “nay chưa có vé đẹp, mai có chị sẽ gọi em, em cho chị số điện thoại hoặc cho chị địa chỉ nhà, em cần vé nào cũng có, chị sẽ chuyển tận nhà”.

Trước cổng Trụ sở Liên đoàn Bóng đá Việt Nam - VFF rất đông phe vé hoạt động nhiều ngày nay. Ảnh: T.A

Trước cổng Trụ sở VFF, một phe vé nhận ra người quen đi hỏi mua vé. “Em ơi đừng mua hôm nay. Đắt lắm. Lại không có chỗ đẹp. Mai (ngày 14.12- PV) nhé, mai chị chọn cho, em thích chỗ nào cũng có”.

Trong lúc người phụ nữ bụng bầu này đang phân vân, phe vé nói thêm: “hay là ngồi vé khách mời, vé VIP nhé, chỗ này xem tiện lại có nước uống với hoa quả ăn, đỡ động thai… Em yên tâm người quen chị không nói phét... Còn nếu em muốn rẻ thì đợi sát giờ thi đấu rồi mua, lúc đấy bọn chị như “tháo khoán”. Trận trước gặp Philippines vé 6 triệu chị chỉ bán được có 2 triệu thôi đấy”.

Ngày càng về chiều, tiết trời lạnh thêm, nhiệt độ xuống nhưng cánh phe vé vẫn không “hạ nhiệt”, công cuộc mồi chào khách vẫn “nóng”. Thỉnh thoảng cánh phe vé còn tranh nhau, lời qua tiếng lại khi giành khách với những ngôn từ chanh chua có âm hưởng lớn phát ra như “khách của t.. đi ra. Cút..., xéo…”.

Sáng cửa đẹp…

Trong khi đó, phía vỉa hè đường Lê Quang Đạo hàng nghìn người vẫn đang xếp hàng bên trong hàng rào sắt của cơ quan chức năng để đợi mua vé sau khi đã đăng kí online thành công.

Nhiều phe vé "quây" người dân gạ bán-mua vé sau khi họ mua được vé trận Chung kết lượt về AFF Cup 2018 giữa đội tuyển Việt Nam với Malaysia. Ảnh: T.A

Một cặp đôi nam nữ, vẻ mặt tươi cười, từ bên trong Trụ sở Liên đoàn Bóng đá Việt Nam bước ra tới vỉa hè lấy xe, lũ lượt gần chục phe vé kéo theo “gạ” bán-mua vé. “C7 (khán đài C, cửa số 7- PV) à? Hai triệu nhé” – tiếng một phe vé cất lên. Đôi nam nữ nhìn nhau “ba triệu rưỡi một vé” – tiếng người nam đáp. Xung quanh nhiều phe vé nhìn nhau ngao ngán, song sau đó một phe vé đã bỏ 7 triệu đồng để mua lại 1 cặp vé C7. Đồng thời, những phe vé xung quanh “gạ” đôi nam nữ bán tiếp nhưng không thành công.

16h, khi dòng người xếp hàng nhận vé chỉ còn lác đác, phía lòng đường Lê Quang Đạo huyên náo, ồn ã, nhất là khu vực trước cổng Trụ sở VFF, mười mấy phe vé tập trung, quây tròn, phía trong là 4 thanh niên, hai thanh niên ngồi trên ghế đẩu nhựa. “Vé C7, Năm triệu ba (Năm triệu ba trăm nghìn đồng); B9, B10 Tám triệu hai (8 triệu 200 nghìn đồng). Mang đây” – người đàn ông mặc chiếc áo họa tiết vàng đen trắng vừa dứt lời, nhiều phe vé vội vã đưa ta chìa ra những tấm vé và nhận tiền về, trong đó có cả phe vé đã mua được của đôi nam nữ hồi nãy. Có phe vé đưa vé C3 (khán đài C cửa số 3) bị trả lại vì cho rằng khu vực này ở sau gôn, cách xa nhiều người không xem được. Cũng có những phe vé “chậm chân, chậm tay” nên không bán lại được vé vì lý do “đã gom đủ biếu sếp”.

Các phe vé đang bán lại vé trận Chung kết lượt về AFF Cup 2018 giữa đội tuyển Việt Nam với Malaysia. Ảnh: T.A

Ông Nguyễn Đình Phúc – người dân chứng kiến cảnh tượng trên lắc đầu và nói với PV Dân Việt rằng: “Họ làm giá "nhảy múa" như vậy bảo sao người dân lao động phổ thông chịu thiệt”.

Một cán bộ công an quận Nam Từ Liêm cho biết, phía công an quận đã nhận được thông tin và cử cán bộ nắm tình hình để xử lý việc phe vé lộng hành. Trước đó, trong ngày 5.12, Công an quận Nam Từ Liêm đã tạm giữ 12 người phe vé trận đấu lượt về bán kết AFF Cup 2018 tại sân Mỹ Đình, trước đó cũng có nhiều phe vé bị bắt và tất cả đều bị xử phạt hành chính.

Để tránh mua phải vé giả, cánh phe vé đã rủ nhau cài ứng dụng ICheck trên điện thoại di động để kiểm tra thử một tấm vé chung kết AFF Cup 2018.

Được biết, trong ngày 13.12, các phe vé cũng khá thận trọng, để đề phòng mua phải vé giả, nhiều phe vé đã rủ nhau cài đặt ứng dụng ICheck trên điện thoại di động để kiểm tra khi mua vé. Bởi trước đó, nguồn tin thông báo một lượng lớn vé giả xuất hiện trên mạng xã hội khi giao dịch đã bị phát hiện khiến chính cánh phe vé cũng hoang mang.