Xã hội

Công chiếu miễn phí phim Mưa đỏ tại Quảng Trị

Để tri ân các anh hùng liệt sĩ, phim 'Mưa đỏ' sẽ được công chiếu tại Thành cổ Quảng Trị vào lúc 19h30 tối ngày 4/9.

Hoàng Lý

Ngày 30/8, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Trị cho biết, sẽ phối hợp với Điện ảnh Quân đội nhân dân tổ chức chiếu miễn phí phim Mưa đỏ nhằm tri ân các anh hùng liệt sĩ.

25d69f4b-34f4-4379-83f2-e5ec86131118.jpg
Thành cổ Quảng Trị


Theo kế hoạch, chương trình chiếu phim Mưa đỏ tri ân các anh hùng liệt sĩ sẽ diễn ra lúc 19h30 ngày 4/9 tại sân khu di tích Thành cổ Quảng Trị. Màn hình LED cỡ lớn, âm thanh, ánh sáng sẽ được chuẩn bị chu đáo, bảo đảm trang nghiêm, an toàn. Ngoài ra, phim còn được chiếu phục vụ nhân dân tại Rạp Rio CINEMAS Vincom Plaza (Đông Hà) với 2 suất chiếu sáng 5/9 và tổ chức chiếu cho cán bộ, chiến sĩ các đơn vị quân đội trên địa bàn.

Trước đó, Điện ảnh Quân đội nhân dân cũng đã có văn bản gửi Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Quảng Trị về việc phối hợp tổ chức chiếu phim truyện điện ảnh Mưa đỏ nhân kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9.

Được biết Mưa đỏ là phim truyện điện ảnh về đề tài chiến tranh cách mạng với kịch bản của nhà văn Chu Lai.

Bộ phim được thực hiện dựa trên sự kiện 81 ngày đêm quân và dân ta đã chiến đấu anh dũng bảo vệ Thành cổ Quảng Trị vào năm 1972.

>>> Mời độc giả xem thêm video biên đội máy bay trực thăng kéo cờ chuẩn bị cho lễ diễu binh ngày 2/9 tại Thủ đô Hà Nội.

