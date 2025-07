Công bố quyết định thanh tra 898 dự án gặp vướng mắc

Đây là hai dự án với tổng mức đầu tư lên đến hàng chục ngàn tỷ đồng, đã gặp phải nhiều khó khăn, thậm chí phải tạm dừng thi công trong thời gian dài.

Cụ thể, Dự án Giải quyết ngập do triều khu vực TP HCM (giai đoạn 1) với tổng vốn gần 10.000 tỷ đồng, được khởi công từ năm 2016 và do Tập đoàn Trung Nam làm nhà đầu tư theo hình thức hợp đồng BT (xây dựng – chuyển giao). Mặc dù đã hoàn thành hơn 90% khối lượng công trình, dự án phải tạm dừng thi công từ tháng 11/2020 do vướng mắc về thủ tục pháp lý, quỹ đất thanh toán và bố trí vốn. Mục tiêu của dự án là ngăn triều cường và ứng phó biến đổi khí hậu cho khu vực có diện tích 570km² với khoảng 6,5 triệu dân bờ hữu sông Sài Gòn cùng trung tâm Thành phố Hồ Chí Minh.